Netflix付費戶增長遠遜預期 北美新訂戶大減 股價早段跌逾6％

反觀閱後即焚軟件Snapchat在疫情期間用戶使用的頻率增加,每日活躍用戶在9月季度增至2.49億,按季增長1100萬,超出分析師預期。廣告大增助其上季收入按年增52%至6.8億美元,周二盤後股價最多升25%,昨早段升三成。

亞洲區佔新增訂戶近半

Netflix是今年上半年最受惠於疫情的企業之一,截至周二收市累升62%。不過Netflix高層曾警告,疫情可能令訂戶增長提前實現,預計2020年下半年的訂戶增長放緩。該公司的致股東信表示:「就像預期那樣,增長放緩。」

與前幾季的情况近似,Netflix的海外市場訂戶增長,較北美本土市場強勁。上季北美訂戶僅增18萬,遠低於第二季的290多萬增幅。上季亞洲的新增訂戶有100萬,佔整體新增訂戶46%。歐洲和中東地區的訂戶也增加76萬,而拉美訂戶增長26萬。直至第三季末,全球訂戶超過1.95億。

迪士尼優先發展串流媒體

Netflix同業競爭大

Netflix當前面臨其他串流媒體的挑戰。迪士尼本月初公布重組業務,優先發展串流媒體。WarnerMedia也在進行類似的重組,以專注於新的HBO Max串流平台。NBCUniversal也在調整其娛樂業務,以推展新的Peacock串流服務。近期Netflix的製作團隊易帥,任內曾推出《勁爆女子監獄》(Orange Is the New Black)等受歡迎劇集的原創內容副總裁Cindy Holland上月離職,由Bela Bajaria負責全球電視業務,改組效果有待觀察。

預計第四季訂戶增長遜去年

Netflix上季收入按年增長逾兩成至64.4億美元,略低於分析師預期。上季利潤按年增長近兩成至7.9億美元,合每股盈利1.74美元,遠低於分析師預期的2.13美元。

不過由於疫情導致節目製作暫停,該公司的自由現金流上季達到破紀錄的11億美元。Netflix預計第四季訂戶將增長600萬,增幅低於去年同期的880萬。Netflix仍預期今年全球訂戶突破2億,並期望明年下半年,增長能恢復至爆情爆發前水平。

(綜合報道)

