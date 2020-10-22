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Netflix付費戶增長遠遜預期 北美新訂戶大減 股價早段跌逾6％

【明報專訊】串流媒體巨擘Netflix的訂戶增長放慢，第三季新增付費訂戶僅220萬，較Netflix預期低30萬，更遠低於市場預期的357萬。市場人士原以為Netflix的預測過於保守，但實情反映其訂戶增長在疫情早期經歷巨大的「向前拉動」效應。今年上半年，其新增付費訂戶接近2600萬，幾乎相當於其過去3年的年均新增付費訂戶人數。Netflix公布財報後，其股價在周二盤後最多跌逾7%，昨早段跌逾6%，跌穿500美元。

反觀閱後即焚軟件Snapchat在疫情期間用戶使用的頻率增加，每日活躍用戶在9月季度增至2.49億，按季增長1100萬，超出分析師預期。廣告大增助其上季收入按年增52%至6.8億美元，周二盤後股價最多升25%，昨早段升三成。

亞洲區佔新增訂戶近半

Netflix是今年上半年最受惠於疫情的企業之一，截至周二收市累升62%。不過Netflix高層曾警告，疫情可能令訂戶增長提前實現，預計2020年下半年的訂戶增長放緩。該公司的致股東信表示：「就像預期那樣，增長放緩。」

與前幾季的情况近似，Netflix的海外市場訂戶增長，較北美本土市場強勁。上季北美訂戶僅增18萬，遠低於第二季的290多萬增幅。上季亞洲的新增訂戶有100萬，佔整體新增訂戶46%。歐洲和中東地區的訂戶也增加76萬，而拉美訂戶增長26萬。直至第三季末，全球訂戶超過1.95億。

迪士尼優先發展串流媒體

Netflix同業競爭大

Netflix當前面臨其他串流媒體的挑戰。迪士尼本月初公布重組業務，優先發展串流媒體。WarnerMedia也在進行類似的重組，以專注於新的HBO Max串流平台。NBCUniversal也在調整其娛樂業務，以推展新的Peacock串流服務。近期Netflix的製作團隊易帥，任內曾推出《勁爆女子監獄》（Orange Is the New Black）等受歡迎劇集的原創內容副總裁Cindy Holland上月離職，由Bela Bajaria負責全球電視業務，改組效果有待觀察。

預計第四季訂戶增長遜去年

Netflix上季收入按年增長逾兩成至64.4億美元，略低於分析師預期。上季利潤按年增長近兩成至7.9億美元，合每股盈利1.74美元，遠低於分析師預期的2.13美元。

不過由於疫情導致節目製作暫停，該公司的自由現金流上季達到破紀錄的11億美元。Netflix預計第四季訂戶將增長600萬，增幅低於去年同期的880萬。Netflix仍預期今年全球訂戶突破2億，並期望明年下半年，增長能恢復至爆情爆發前水平。

（綜合報道）

[國際金融]

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