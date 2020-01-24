經濟

港UNIQLO歷15年起跌 不憂疫情影響 今年大中華復蘇較快 年增百舖目標不變

【明報專訊】迅銷（6288）旗下品牌UNIQLO攻港15周年，UNIQLO大中華區行政總裁潘寧接受訪問時指出，公司非常幸運，在很好的時期進軍香港這片「福地」，經歷零售業的「黃金十年」，有信心去年社會運動及今年新冠病毒疫情所帶來的負面影響都會慢慢消化。雖然香港現時仍未能自由出入境，但本地逾700萬人口帶來消費需求，會根據需求繼續開發產品，而大中華區維持每年開設100間門店目標。

明報記者 蕭嘉聰

潘寧指出，2005年UNIQLO登陸香港，正是SARS後零售市場復蘇的時期。香港本來已是生活水平較高、消費力強勁地區，更是一個國際化都市，對中國內地消費者帶來很多影響，甚至影響台灣、東南亞及歐美國家。香港猶如集團「展台」，消費者特別喜愛日本文化，信賴程度十分高。

疫情改變消費者生活 反多推新產品

潘又提到，過去一年以來社會運動及疫情，對零售業打擊「肯定是大」，但會以平靜心看待，市場境况有高有低，香港更是一個受外界影響非常大的經濟體，集團會堅持理念不變，面對未來。

UNIQLO旗下「王牌」布料HEATTECH及AIRism近年由服裝延伸至家品，例如HEATTECH毛毯、AIRism牀品及口罩等一度賣斷市。潘寧指出，疫情期間消費者生活改變，集團因應情况開發很多新產品，例如很多人無法正常上班，或旅行受限制等，居家時間更長，需要更舒適環境，集團強項在於面料開發，因此推出更舒適的服裝應對需求，加快業務復蘇。

早籌備防疫措施 堅持正常營業

集團日前公布業績時提到，大中華區及日本業績復蘇速度較預期快。潘寧指出，集團的確受到疫情很大打擊，尤其是2至4月，受政策影響內地2月初最多有近400間店舖暫時停業，但其後快速復蘇。

潘寧指出，集團內部管理文化嚴謹，疫情爆發初期積極籌備防疫措施，在工作環境及私人生活均提醒員工為他人着想，並堅持門店正常營業，截至目前為止大中華區沒有員工在工作環境中染疫。

他又稱，外部環境變化亦十分重要，雖然香港及日本疫情稍為反覆，但中國內地及台灣平穩可控，帶動以上地區可快速反彈。

截至今年10月，集團在大中華區共有867間門店，潘寧透露仍維持每年開設100間門店的目標，只要遇到合適的時機及地段就會考慮開店，對大中華區的零售發展感到樂觀。

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