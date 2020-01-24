港UNIQLO歷15年起跌 不憂疫情影響 今年大中華復蘇較快 年增百舖目標不變

明報記者 蕭嘉聰

潘寧指出，2005年UNIQLO登陸香港，正是SARS後零售市場復蘇的時期。香港本來已是生活水平較高、消費力強勁地區，更是一個國際化都市，對中國內地消費者帶來很多影響，甚至影響台灣、東南亞及歐美國家。香港猶如集團「展台」，消費者特別喜愛日本文化，信賴程度十分高。

疫情改變消費者生活 反多推新產品

潘又提到，過去一年以來社會運動及疫情，對零售業打擊「肯定是大」，但會以平靜心看待，市場境况有高有低，香港更是一個受外界影響非常大的經濟體，集團會堅持理念不變，面對未來。

UNIQLO旗下「王牌」布料HEATTECH及AIRism近年由服裝延伸至家品，例如HEATTECH毛毯、AIRism牀品及口罩等一度賣斷市。潘寧指出，疫情期間消費者生活改變，集團因應情况開發很多新產品，例如很多人無法正常上班，或旅行受限制等，居家時間更長，需要更舒適環境，集團強項在於面料開發，因此推出更舒適的服裝應對需求，加快業務復蘇。

早籌備防疫措施 堅持正常營業

集團日前公布業績時提到，大中華區及日本業績復蘇速度較預期快。潘寧指出，集團的確受到疫情很大打擊，尤其是2至4月，受政策影響內地2月初最多有近400間店舖暫時停業，但其後快速復蘇。

潘寧指出，集團內部管理文化嚴謹，疫情爆發初期積極籌備防疫措施，在工作環境及私人生活均提醒員工為他人着想，並堅持門店正常營業，截至目前為止大中華區沒有員工在工作環境中染疫。

他又稱，外部環境變化亦十分重要，雖然香港及日本疫情稍為反覆，但中國內地及台灣平穩可控，帶動以上地區可快速反彈。

截至今年10月，集團在大中華區共有867間門店，潘寧透露仍維持每年開設100間門店的目標，只要遇到合適的時機及地段就會考慮開店，對大中華區的零售發展感到樂觀。