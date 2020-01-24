劉鶴料全年GDP正增長 人幣兩年高 人行行長易綱：盡可能實施正常貨幣政策

明報記者 歐陽偉昉

人民幣在下午收窄升幅，截至晚上11時，在岸人民幣報6.6491，升0.41%或276點子（1元等於1萬點子）；離岸人民幣報6.6412，升218點子。美國救市方案談判期限延長，市場仍希望大選前可通過方案，避險情緒下降帶動美元指數昨跌0.4%，最低見至92.64，為一個月低位。兌一籃子貨幣的人民幣匯率指數計算，昨升0.12%至95.63點，低於兌美元升幅，與3月的年內高位95.75仍有一點距離。

因應新冠疫情 宏觀槓桿率上升

彭博社引述交易員表示市場已消化風險準備金歸零消息，人行除略為偏弱的中間價以外，對升值取態曖昧，投資者趁美元下跌，建倉看好人幣的信心更大。他們指有投資者借入遠期美元在即期離岸人民幣市場沽空美元，押注人幣上升。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，人民幣中間價突破6.7，反映人行無意阻礙人民幣升值。另外，風險偏好改善令美元回落，亦支持人民幣上揚。人行昨日透過逆回購淨投放800億元人民幣。

易綱昨日表示，明年中國經濟增速回升後，宏觀槓桿率將更為平穩，今年因應新冠肺炎疫情，宏觀槓桿率有所上升，人行會管理貨幣供應，適當平滑槓桿率波動，長期維持在合理軌道。他重申，將保持正常、向上傾斜的收率曲線，盡可能實施正常貨幣政策。

人行今年要求內銀延遲小微企相關貸款還息還本、下調貸款利率，內銀整體盈利在第二季下跌，市場關注銀行還需向企業讓利的水平。易綱表示，截至9月底，估計銀行已向企業讓利1.1萬億元人民幣，預期可以達到全年讓利1.5萬億元人民幣的目標。

此外，國務院總理李克強昨日召開國務院常務會議，要求研究建立常態化的財政資金直達機制，提高財政資金效能，包括擴大資金直達資金範圍，基本全面涵蓋中央財政民生補助資金，完善資金管理，合理提前下達轉移資金等。