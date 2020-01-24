經濟

劉鶴料全年GDP正增長 人幣兩年高 人行行長易綱：盡可能實施正常貨幣政策

【明報專訊】國務院副總理劉鶴稱，實現全年正增長是大概率事件，因主要經濟指標逐季向好。人民銀行行長易綱重申將盡量長期實施正常貨幣政策，加上美元走弱，帶動近月強勢的人民幣進一步上升。人行昨日開出人民幣中間價報6.6781，雖然略弱於市場預期的6.674，不過在岸人民幣仍然高開，一舉升穿去年3月6.67的高位，日內最高曾見6.64水平，創2018年7月以來新高。

明報記者 歐陽偉昉

人民幣在下午收窄升幅，截至晚上11時，在岸人民幣報6.6491，升0.41%或276點子（1元等於1萬點子）；離岸人民幣報6.6412，升218點子。美國救市方案談判期限延長，市場仍希望大選前可通過方案，避險情緒下降帶動美元指數昨跌0.4%，最低見至92.64，為一個月低位。兌一籃子貨幣的人民幣匯率指數計算，昨升0.12%至95.63點，低於兌美元升幅，與3月的年內高位95.75仍有一點距離。

因應新冠疫情 宏觀槓桿率上升

彭博社引述交易員表示市場已消化風險準備金歸零消息，人行除略為偏弱的中間價以外，對升值取態曖昧，投資者趁美元下跌，建倉看好人幣的信心更大。他們指有投資者借入遠期美元在即期離岸人民幣市場沽空美元，押注人幣上升。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，人民幣中間價突破6.7，反映人行無意阻礙人民幣升值。另外，風險偏好改善令美元回落，亦支持人民幣上揚。人行昨日透過逆回購淨投放800億元人民幣。

易綱昨日表示，明年中國經濟增速回升後，宏觀槓桿率將更為平穩，今年因應新冠肺炎疫情，宏觀槓桿率有所上升，人行會管理貨幣供應，適當平滑槓桿率波動，長期維持在合理軌道。他重申，將保持正常、向上傾斜的收率曲線，盡可能實施正常貨幣政策。

人行今年要求內銀延遲小微企相關貸款還息還本、下調貸款利率，內銀整體盈利在第二季下跌，市場關注銀行還需向企業讓利的水平。易綱表示，截至9月底，估計銀行已向企業讓利1.1萬億元人民幣，預期可以達到全年讓利1.5萬億元人民幣的目標。

此外，國務院總理李克強昨日召開國務院常務會議，要求研究建立常態化的財政資金直達機制，提高財政資金效能，包括擴大資金直達資金範圍，基本全面涵蓋中央財政民生補助資金，完善資金管理，合理提前下達轉移資金等。

相關字詞﹕人民幣匯率指數 美元 貨幣政策 中國經濟 人民銀行 人民幣 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

東涌商業地流標 不足半年第二宗 業界指非單一事件 市場對非核心區商業地有戒心
東涌商業地流標 不足半年第二宗 業界指非單一事件 市場對非核心區商業地有戒心
商廈需求大跌 啟德AIRSIDE意向呎租減兩成
商廈需求大跌 啟德AIRSIDE意向呎租減兩成
裁員之後 國泰空姐減價沽海堤灣畔
裁員之後 國泰空姐減價沽海堤灣畔
「紅二代」入市 喬石之子1628萬購會景閣高層
「紅二代」入市 喬石之子1628萬購會景閣高層
名日‧九肚山洋房891呎起 細絕同區
名日‧九肚山洋房891呎起 細絕同區
螞蟻上市獲批 阿里認購逾四成A股 AH發行量相同 馬雲等合伙人將持四成
螞蟻上市獲批 阿里認購逾四成A股 AH發行量相同 馬雲等合伙人將持四成
藥明巨諾今起招股12020元入場
藥明巨諾今起招股12020元入場
聯通上季多賺逾一成 績前偷步炒起
聯通上季多賺逾一成 績前偷步炒起
藥明生物盈測進取 股價曾飈16%
藥明生物盈測進取 股價曾飈16%
陽光出租率按季跌10個百分點
陽光出租率按季跌10個百分點
許正宇：金發局小組研數字人民幣機遇
許正宇：金發局小組研數字人民幣機遇
債券通推境外債發行系統
債券通推境外債發行系統
「人人車」傳1萬元售港業務
「人人車」傳1萬元售港業務
港UNIQLO歷15年起跌 不憂疫情影響 今年大中華復蘇較快 年增百舖目標不變
港UNIQLO歷15年起跌 不憂疫情影響 今年大中華復蘇較快 年增百舖目標不變
宅生活衍生新消費模式 港澳網店會員破百萬
宅生活衍生新消費模式 港澳網店會員破百萬
Netflix付費戶增長遠遜預期 北美新訂戶大減 股價早段跌逾6％
Netflix付費戶增長遠遜預期 北美新訂戶大減 股價早段跌逾6％
Google捲反壟斷訴訟 與蘋果獨家協議關鍵
Google捲反壟斷訴訟 與蘋果獨家協議關鍵
PayPal拓加密貨幣 供2600萬零售商支付
PayPal拓加密貨幣 供2600萬零售商支付
劉思明：舊經濟股獲青睞 裕元破橫行區
劉思明：舊經濟股獲青睞 裕元破橫行區
李曉佳：政府「科水」國泰炒人 真係啱數？
李曉佳：政府「科水」國泰炒人 真係啱數？
技術取勝：國泰料難升穿約6.4元
技術取勝：國泰料難升穿約6.4元
網上情緣騙案人均失4100元 電子支付受騙比例13％
網上情緣騙案人均失4100元 電子支付受騙比例13％
劉曉明轉Tweet加tag 匯控迎曙光
劉曉明轉Tweet加tag 匯控迎曙光
劉思明：國指持續好轉 聯通偷步炒高
劉思明：國指持續好轉 聯通偷步炒高
周顯：深圳不會取代香港
周顯：深圳不會取代香港
湯文亮：財仔看中美問題
湯文亮：財仔看中美問題
大灣區車位供不應求 具升值潛力 曹景昌：佛山50萬人幣入場 充電車位看高一線
大灣區車位供不應求 具升值潛力 曹景昌：佛山50萬人幣入場 充電車位看高一線
灣區須知：內地車位分3大類
灣區須知：內地車位分3大類
宋立功：桂山島填海快成本效益高 勝明日大嶼
宋立功：桂山島填海快成本效益高 勝明日大嶼
倡造地後公私營回歸六四比
倡造地後公私營回歸六四比