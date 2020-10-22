藥明生物盈測進取 股價曾飈16%

新冠疫苗潛在收入近80億

受集團進取的盈測所刺激，藥明生物股價昨日最多曾急升16%，收市報225元，升11.6%，成交額27.65億元。

資料特別提及與新冠病毒疫情相關業務，其指出，藥明生物涉及疫情的未交付訂單金額達約41.2億元，並有約39億元的潛在合約；估計新冠疫苗業務可帶來潛在78億元收入。資料亦指，藥明與超過20個研究新冠病毒中和抗體mAb的項目合作，並為超過八成的項目獲得了新藥臨牀試驗申請（IND）的批准，其中有7項IND用時僅需3個月至5個月。此外，子公司藥明海德（WuXi Vaccines）期內與一間全球前十大藥廠簽約，為該廠商提供新冠疫苗的原料藥供應（DS），合約時長9個月，涉及金額約11.7億元。合約有望續期6個月，再涉及11.7億元；亦可能帶來最多7.8億元藥品製造（DP）合約。