經濟

藥明生物盈測進取 股價曾飈16%

【明報專訊】藥明生物（2269）周二發布一份面向投資者的資料，公布最新業務進展。資料顯示，截至上周四（15日），集團匯報期內共新增72個項目，有23個項目進入後期。10月至今總體未交付訂單（total backlog）達103億美元（約為803億港元）。資料最後指出，預計明年全年公司的收入增長可達到五成以上，受惠新冠病毒疫苗及單抗（mAb），料2022年將能繼續保持高增長。不過，集團暫時未有就此在披露易披露。

新冠疫苗潛在收入近80億

受集團進取的盈測所刺激，藥明生物股價昨日最多曾急升16%，收市報225元，升11.6%，成交額27.65億元。

資料特別提及與新冠病毒疫情相關業務，其指出，藥明生物涉及疫情的未交付訂單金額達約41.2億元，並有約39億元的潛在合約；估計新冠疫苗業務可帶來潛在78億元收入。資料亦指，藥明與超過20個研究新冠病毒中和抗體mAb的項目合作，並為超過八成的項目獲得了新藥臨牀試驗申請（IND）的批准，其中有7項IND用時僅需3個月至5個月。此外，子公司藥明海德（WuXi Vaccines）期內與一間全球前十大藥廠簽約，為該廠商提供新冠疫苗的原料藥供應（DS），合約時長9個月，涉及金額約11.7億元。合約有望續期6個月，再涉及11.7億元；亦可能帶來最多7.8億元藥品製造（DP）合約。

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