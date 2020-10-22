經濟

聯通上季多賺逾一成 績前偷步炒起

【明報專訊】中資電訊股再有炒作，中移動（0941）於周二公布，受惠內地經濟復蘇，第三季純利重拾增幅，消息帶動聯通（0762）昨日股價勁升11.11％，收市報6元，成交金額達7.63億元。中移動亦升3.9%至51.9元，中電信（0728）大升9.2%至2.61元。

中移動升3.9% 中電信大漲近一成

聯通於昨日收市後公布首3季業績，第三季單季純利達32.55億元（人民幣，下同），按年升10.49%；收入按年升3.89%至749.58億元，當中服務業務的收入按年升5.24%至690.14億元，惟手機及配件銷售收入按年跌9.82%至59.44億元。期內EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年升2.6%至242.5億元。

總結首3季，聯通純利按年升10.19%至108.24億元，收入按年升3.79%至2253.55億元，EBITDA錄得737億元，按年升0.76%。首3季移動出帳用戶數目減少929萬至3.09億，當中4G用戶達2.67億，按年升6%。

移動ARPU（每月每戶平均收入）按年升2.6%至41.6元。集團指期內已高效落實移動5G網絡共建共享，以及針對性地加強5G公眾用戶的發展。

固網方面，在智慧家庭系列的產品帶動下，促進寬頻接入業務的增長，固網寬頻用戶增加308萬至8656萬，該方面的收入按年升3.7%至320.96億元。

恒指升184點 科指跌0.35%

受惠電訊股大漲，加上ATMX全線升，恒指昨升184點至24,754點，盤中最多曾升至24,903點。騰訊（0700）微升0.35%，阿里巴巴（9988）升0.3%至300.2港元，美團（3690）升3%。另外，申洲國際（2313）升4.4%破頂，收報143.9港元。科指則跑輸，全日跌0.35%至7618點。

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