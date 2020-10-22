螞蟻上市獲批 阿里認購逾四成A股 AH發行量相同 馬雲等合伙人將持四成

明報記者 馬迪帆、溫藹紅

據招股意向書披露，阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與A股上市的戰略配售，認購7.3億股，佔螞蟻A股IPO發行股份高達43%。其他戰投基金則未有改變，為易方達、匯添富、華夏、招商、南方、嘉實、鵬華、中歐8間基金公司的基金。

阿里巴巴創辦人馬雲控制的兩合伙君瀚、君澳，以及阿里巴巴分別會將3.5億股、1.2億股及16億股境內未上市股份，轉為境外上市。即是說，馬雲及阿里將會同時持有螞蟻A股及H股。根據意向書估計，上市後，馬雲及螞蟻董事長井賢棟為首的合伙人共計將有39.55%螞蟻股份。其中君瀚將持有螞蟻A股22.2%股權，H股1.15%股權；君澳將持有螞蟻A股15.8%股權，H股0.4%股權。

傳金管局曾洽銀行 料凍資數萬億

阿里則估計共計將有29.4%螞蟻股份。其中阿里持有螞蟻A股20.3%股權，H股5.3%股權；因子公司Taobao Holding Limited的C類股份亦轉為流通股，再增加H股股權3.8%。

螞蟻集團招股在即，資金持續流入本港。據騰訊新聞「一線」報道，金管局預計螞蟻集團在港凍資將達數萬億元，擔心將影響香港市場流動性，金管局曾與收款銀行開會商討。金管局回應稱不評論市場傳聞，但稱當局一直密切留意市場情况，確保香港貨幣市場有效運作。

新股因素推高港元需求，金管局昨承接50.38億元熱錢，香港銀行體系總結餘將在本周五增至3674.3億元。

第一服務暗盤跌一成 合景悠活再現抽飛

其他新股方面，當代置業（1107）旗下拆分的物管股第一服務（2107）今日掛牌，暗盤較招股價跌一成，每手2500股帳面蝕600元。正招股的兩隻物管股更遭「抽飛」，合景悠活（3913）昨截孖展，統計7家券商，共借出38.04億元，相當於超購11.2倍。昨單日耀才孖展客抽走8億元，富途客戶則抽走2.71億元。世茂服務（0873）孖展額減少11.5億元，現共借出30.81億元，超購2倍。