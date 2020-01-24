經濟

名日‧九肚山洋房891呎起 細絕同區

【明報專訊】繼新世界（0017）大圍站柏傲莊I首輪銷售開紅盤後，新盤戰焦點轉至長實（1113）沙田名日．九肚山，以及香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山公路青山灣帝御‧星濤，兩盤昨日齊上載樓書，料最快今日開價。其中名日．九肚山提供的22幢洋房，實用面積全低於1000方呎，為區內最迷你「屋仔」。

長實地產投資董事黃思聰稱，項目首批將涵蓋示範單位所展示的4房雙套戶型，亦會安排車位予3房及4房買家選購，同時提供創新又實用的付款方法。樓書資料顯示，項目提供170個住客停車位。除244個分層單位，名日．九肚山亦提供22幢洋房，位於項目的北面和西南面，並分兩排而建，每座樓高兩層。其中12幢實用面積891方呎、10幢實用面積907至926方呎，為區內屋苑最迷你的「屋仔」。翻查資料，同區麗坪路另7個有提供洋房的屋苑，入場面積介乎澐灃的1635方呎至駿嶺薈的2710方呎。換言之，以名日‧九肚山3幢面積最大的926方呎洋房合計，總面積才等同駿嶺薈一幢入場版洋房。

與帝御‧星濤最快今日齊開價

帝御‧星濤方面，亦已上載樓書，今期提供614伙，實用186至1374方呎，涵蓋開放式至4房戶，並設特色戶；負責銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，1期帝御‧金灣8月推售時反應理想，料今期反應相若。帝御‧星濤各單位均採美國KOHLER衛浴設備；另項目設有較多3房戶，另包括小量3房連衣帽間及4房戶，實用819方呎起，加上位置較近海，料售價比第一期提升。

南豐康城10期涵蓋2至4房

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，集團旗下將軍澳日出康城10期仍待批預售，預計今年12月開售；項目提供893伙，涵蓋2房至4房。昨日一手成交主要屬餘貨，全日錄約10宗成交；其中萊蒙（3688）與俊和合作的128 WATERLOO，有買家斥994.7萬元購入實用面積331方呎1房戶，實呎3萬元。

相關字詞﹕長實執行董事趙國雄 恒基 駿嶺薈 帝御‧星濤 名日．九肚山

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