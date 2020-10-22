裁員之後 國泰空姐減價沽海堤灣畔

低市價4%

持貨13年帳面賺逾2倍

中原資深分區營業經理陳偉業指，原由國泰空姐持有的東涌海堤灣畔2座中層F室，實用面積508方呎，2房間隔，單位已租出，未能安排睇樓，5日前原以670萬元放盤，昨日即減價40萬元，以630萬元沽出物業，實呎12,402元，較市價低約4%。據悉原業主為國泰旗下之外籍空中服務員，早於2007年以198萬元購入上址，帳面勁賺432萬元或2.2倍。

機師930萬沽愉景灣3房

另外，同區藍天海岸6座高層A及B室，實用面積分別為771方呎及874方呎，2個單位原則均屬3房連儲物室間隔，享開揚海景，原業主為澳洲籍人士，原叫價2200萬元，現減價至1950萬元沽出，累減250萬元，實呎11,854元，為屋苑少有相連單位成交個案。原業主於2012年共以1520萬元購入兩個單位，當時單位已相連，現沽出帳面獲利430萬元或28%。陳偉業又指，區內有不少業主為航空公司旗下僱員，但由於大部分均為早年入市，故未見大規模急售情况，惟裁員詳情進一步披露後，不排除區內放盤會增加。

愉景灣亦錄機師低價沽貨個案，中原資深分區聯席董事何素麗表示，愉景灣12期安澄閣中層C室，實用面積825方呎，3房間隔，以930萬元沽出，實呎11,273元，低市價約3%。原業主為加拿大籍機師，現回流加國，2012年650萬元購入，帳面賺280萬元或43%。

租務市場亦受影響，美聯高級分區營業經理潘慶樑指，愉景灣朝輝徑單號屋，實用1889方呎，原由機師租用多年，高峰期同類租金逾10萬元，近月棄租，現由居港外籍人士以7萬元租用，實用呎租37元，較高峰期月租低約三成，業主2009年以1770萬元購入單位，回報4.7厘。