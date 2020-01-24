經濟

商廈需求大跌 啟德AIRSIDE意向呎租減兩成

【明報專訊】疫情重創商廈市場，商廈租金回落，南豐亦調低旗下東九啟德AIRSIDE的意向呎租。南豐資產管理部總監劉子敏指，受疫情影響，商業活動減少，寫字樓租務市場受影響，故調低AIRSIDE的意向呎租，由原先的呎租逾50元，調低20%至40餘元，目標客群為中環及尖沙嘴區的搬遷租戶，如銀行、保險公司等。資料顯示，AIRSIDE寫字樓全層面積由3.2萬至5.3萬方呎不等，以意向呎租40餘元計，月租由逾128萬元起。他又透露，共享工作空間營運商IWG亦正洽租。

呎租40元

搶中環尖沙嘴商廈客

事實上，現時金鐘力寶中心呎租已大幅回落，平均呎租約40至50元水平。劉子敏又稱，AIRSIDE商場部分亦同步招租，商場定位為「可負擔奢侈品」類型（affordable luxury），如港鐵九龍塘站又一城、鰂魚涌太古城中心，並指不會與毗鄰崇光百貨作直接競爭，預計約30%樓面作餐飲設施。他透露，有零售租戶預計未來一段時間遊客數目將不會有大幅增長，故在租用樓面、出價上較保守。目前暫落實與MCL院線的租務成交，承租約4萬方呎樓面，提供7個影院、涉1100個座位，租期約10年。

MCL院線租4萬呎 涉1100座位

資料顯示，南豐2017年以逾246億元投得啟德第1F區2號商業地，當時為全港商業官地最高價紀錄，並命名為AIRSIDE，項目總樓面達190萬方呎，商廈樓面約120萬方呎，及商場約70萬方呎，總投資額達320億元，預計2022年落成。

「雲之端」累售78伙 套逾1.6億

此外，星星地產（1560）活化工廈項目大角嘴「The Cloud雲之端」，自本月初推售以來，累沽約78伙。星星地產主席陳文輝表示，78伙共套現逾1.6億元，當中1樓、18樓、19樓及20樓的單位已全數沽清。項目餘下的單位將會陸續推出，呎價由8000餘元起，入場費逾90餘萬元起。

另外，利嘉閣（工商舖）地產首席聯席董事文啟軒表示，荃灣龍華國際貨運中心全幢物業現正招租，意向月租270萬元，以全幢物業約27萬方呎計，呎租約10元。業主為資深投資者曹萬洪及曹勁倫，二人2010年2.2億元購入，若以意向月租租出，租金回報逾14厘。

相關字詞﹕雲之端 南豐

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