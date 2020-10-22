經濟

東涌商業地流標 不足半年第二宗 業界指非單一事件 市場對非核心區商業地有戒心

【明報專訊】繼今年5月東九啟德第2A區4號1、5（B）號及10號商業地流標後，上周截標、僅收3幅標書的東涌第57區商業地，地政總署指，由於地皮入標價未達政府底價，故不接納收到的3份標書，是次為5個月來再有地皮流標，而且是規模逾126萬方呎的商業地。有測量師分析，商業地流標非單一事件，反映發展商對非核心區商業地有戒心，並對商廈後市抱審慎態度。

明報記者 甘潔瑩

上述3份標書分別來自獨資的長實（1113）、新地（0016），以及信置（0083）伙嘉里（0683）合組財團。地政總署指，政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地，如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地，此是為了確保政府獲得公平合理的回報，以保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情况。另政府不會就投標者出價的考慮作出揣測，出價往往視乎種種因素，例如投標者對用地的吸引力和市場情况的評估，以及其企業情况及發展策略等。

地政署：不售地皮保障公帑

連同昨日流標的東涌地皮，政府自去年初起，先後推出6幅商業或商業/酒店地皮，共涉7次推售，但僅成功售出兩幅，分別為遠展（0035）以24.4億元、每方呎樓面地價7100元投得的啟德承啟道，以及新地去年11月以破官地紀錄價422.32億元、每方呎樓面地價13,345元投得的西九高鐵上蓋商業地王。

測量師籲延推中環商業地王

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，未來尚有多幅商業地，包括備受市場關注的中環海濱商業地王、銅鑼灣加路連山道商業地等，但他認為，現時未必是推售商業地的好時候，因商業地流標非單一事件，過去被譽為香港第二商業核心區（CBD2）的啟德先後有多幅商業地流標或撻訂，反映發展商對傳統核心區如中環、灣仔、銅鑼灣以外的商業地有戒心，不敢貿然投資。

張續稱，中環海濱商業地在發展上設高度限制，亦帶來風險，因此不建議政府推售商業地皮，但若政府希望為保庫房收益而不賤賣土地，可考慮發出商業土地債券，如同期權形式，容許發展商日後可以優先投地，同時亦能為庫房帶來收入。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓則認為，是次流標是由於政府推地太過倉卒，東涌新填海區的鐵路站建設仍在規劃階段，預計要到2029年才建成，令該地回報期非常遙遠，投資風險高，發展商出價低是必然。

相關字詞﹕嘉里 信置 新地 長實 東涌商業地 張翹楚

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