百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券

楊孝強指出，中國債券市場發展日益成熟，主要因為中國人口老齡化可能成為社會問題，但養老金將會有助債券市場發展。根據聯合國的預測，中國勞動年齡人口的比例（15至64歲之間）在10年前達到頂峰，為64％，到2030年將下降至52％。隨着人口的老齡化，其總體支出增加，主要用於醫療保健和退休。

養老金支出大增 料中國發債彌補赤字

實際上，自2012年以來，養老金支出的年增長率一直快過養老金收入。預計到2050年，中國養老金的年均缺口將達到1.41萬億元人民幣。為了彌補這一差距，中國將要動用儲備。再加上國家支出的增加，意味中國會出現經常帳戶赤字。若依此推測，中國更需要發債以彌補赤字。

國際大型指數管理公司富時羅素（FTSE Russell）在9月時宣布，為反映中國債市的市場化發展和國際投資者參與度日增，決定把中國國債納入富時世界國債指數（WGBI），暫定於明年10月啟動，隨後的一年完成。不過，正式日期會在富時羅素向顧問委員會及指數使用者，就中國債市的監管改革和市場基建發展完成諮詢後，於明年3月公布。

中國債市納入大型指數 料更多外資流入

楊孝強指出，中國債市再獲納入大型指數，被動型基金也會跟隨相關指數變動，未來將吸引更多外國資金流入內地市場，市場估計吸引資金流入料介乎1300億至1500億美元左右。不過，他認為中國在岸人民債規模已達15萬億美元，即使初期納入也影響不大。但長遠而言也對人民幣有幫助，因為外國投資者要將本身貨幣轉至人民幣，以支持人民幣流動性。

自2017年推出「債券通」計劃以來，該計劃允許外國投資者在香港毋須在岸帳戶就可在香港交易，中國當局還引入「交收兌付」結算功能，該功能大大降低了結算風險。而自2019年4月1日起，彭博巴克萊環球綜合債券指數、彭博巴克萊環球國庫債券指數及彭博巴克萊新興市場本幣政府債券指數將分階段逐步納入中國境內債券。未來幾年，中國的指數納入可能產生近3000億美元的資金流入。目前，國際投資者持有的資產類別不到3％，但中國人民銀行預計，在未來十年中，這一數字將增長三倍以上，達到10%至15％。人民幣債券具有鮮明的特徵，這就是加入國際固定收益投資組合可以改變其風險和收益動態。

雖然全球經濟在新冠病毒疫情下增長受挫，惟人民幣債券的收益與任何主要的全球資產類別（無論是債券還是股票）的相關性都不強。人民幣債券的收益率也高於主權債務的收益率。五年期中國政府債券的收益率為3厘，相比之下，美國國債的收益率為0.777厘，日本國債的收益率為0.017厘，德國國債的收益率則為負0.62厘。他看好在岸人民幣債券。以上原因令人民幣獲得長期升值潛力，實際上，人民幣的國際化已經在亞洲形成。隨着中國周邊貿易夥伴在中國單位結算合同，該地區已有效地發展成為人民幣中心。同時全球中央銀行以人民幣作為儲備升至13％，也帶動人民幣的國際化。

中國違約率不到1.5％ 低於發達市場

中國零售商Neoglory最近對其交易所交易債券違約，適時提醒了高負債行業公司的風險。中國當局正在實施旨在減緩公司債務增長的政策。這些有針對性的措施使北京可以減少過去刺激措施帶來的債務，同時為小型和私營公司提供支持，而這些公司最容易受到中美貿易戰的負面影響。不過，中國的違約率不到1.5％，低於許多發達市場和其他新興市場的違約率。未來幾年，在岸人民幣計價債券市場可能會迅速擴張，以滿足需求。

他指出在選擇人民幣債最重要看其現金流情况，若企業現金流充足對其業務及有抵禦市場風險能力，如果過度借貸的公司會避免。他亦認為近期不少內房公司將管理業務分拆上市，對其企業債影響不大，而作為基金經理他指出內房企業將某部分資產變現屬輕微正面影響，因為其物管業務盈利能力不及主體業務。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]