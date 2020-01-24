先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成

事實上，近年先達廣場人流大減，近月亦錄得多宗蝕讓，蝕幅最大為今年8月售出的1樓97號舖，實用約56方呎，成交價110萬元，實呎約1.96萬元，原業主2012年以625萬元購入，持貨8年，帳面蝕515萬元或82％。同層另一個單號舖，實用面積77方呎，成交價150萬元，實呎約2.4萬元，原業主2014年以682萬元購入，帳面蝕讓532萬元或78%。

另土地註冊處顯示，旺角弼街福照工廠大廈13樓全層，本月初以2800萬元成交易手，物業面積6535方呎，呎價約4285元，買家以永卓國際有限公司作登記，公司董事為伍尚敦，即永隆銀行伍氏家族成員。原業主1972年以52.1萬元購入，持貨48年，帳面獲利2748萬元或53倍。

永隆伍氏家族

2800萬購旺角工廈

中原商舖部高級分區營業董事陳思然指，佐敦上海街66至68號全幢地舖及1至5樓住宅單位，地舖建築面積約1498方呎，而樓上住宅則採用一梯一伙設計，1樓實用面積約1367方呎，2至5樓每層實用面積則約1212方呎，現以月租約35萬元招租。