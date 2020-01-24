經濟

香港地產

先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成

【明報專訊】早年曾因炒賣iPhone而成為潮人聖地的旺角先達廣場，在iPhone 12正式面世前有舖位再錄蝕讓。土地註冊處顯示，先達廣場1樓72號舖，實用面積約41方呎，本月初以約188萬元售出，實呎約4.58萬元。原業主2005年273萬元購入，持貨15年，帳面蝕85萬元或約31%。

事實上，近年先達廣場人流大減，近月亦錄得多宗蝕讓，蝕幅最大為今年8月售出的1樓97號舖，實用約56方呎，成交價110萬元，實呎約1.96萬元，原業主2012年以625萬元購入，持貨8年，帳面蝕515萬元或82％。同層另一個單號舖，實用面積77方呎，成交價150萬元，實呎約2.4萬元，原業主2014年以682萬元購入，帳面蝕讓532萬元或78%。

另土地註冊處顯示，旺角弼街福照工廠大廈13樓全層，本月初以2800萬元成交易手，物業面積6535方呎，呎價約4285元，買家以永卓國際有限公司作登記，公司董事為伍尚敦，即永隆銀行伍氏家族成員。原業主1972年以52.1萬元購入，持貨48年，帳面獲利2748萬元或53倍。

永隆伍氏家族

2800萬購旺角工廈

中原商舖部高級分區營業董事陳思然指，佐敦上海街66至68號全幢地舖及1至5樓住宅單位，地舖建築面積約1498方呎，而樓上住宅則採用一梯一伙設計，1樓實用面積約1367方呎，2至5樓每層實用面積則約1212方呎，現以月租約35萬元招租。

相關字詞﹕永隆銀行 褔照工廠大廈 蝕讓 先達廣場

上 / 下一篇新聞

螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛
螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛
銀行體系結餘今年累增逾3000億
銀行體系結餘今年累增逾3000億
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶
金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
控成本收效 中移動上季回復純利增長
控成本收效 中移動上季回復純利增長
一田料eShop營業額升50%
一田料eShop營業額升50%
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
技術取勝：深高速50天線有支持
技術取勝：深高速50天線有支持
天貓雙11「加場」 共4天促銷
天貓雙11「加場」 共4天促銷
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
周顯：大戶金主也有羊群效應
周顯：大戶金主也有羊群效應
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽
太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券