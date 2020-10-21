羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售

每呎叫價4.3萬 連兩車位

上述單位據悉斥2000萬元作連家具裝修，單位設客飯廳及家庭廳，房間方面設有3間套睡房、1個書房及雪茄房，另設有一個陽台、工作間及工人房連浴室，連兩個有蓋車位。設計師保留原則，以暢遊世界各地的尊貴超級遊艇為設計藍本，將單位打造成陸上「豪華遊艇」之家。

第一太平戴維斯住宅投資及銷售部主管張作基表示，羅便臣道一號大宅為複式單位，現時市場同類供應罕有。土地及公司註冊處顯示，上述單位以公司名義於1982年以400萬元買入，該公司由老牌發展商之一的寶聲集團第三代、已故教育家陳樹渠的二子陳燿陽出任該公司董事，單位現叫價較38年前買入價高逾27倍。

另外，美聯分行首席高級營業經理曾金凡表示，以東半山跑馬地區物業交投統計，首10個月至今區內錄得近400宗買賣成交，與去年同期比較僅跌約一成，表現不俗，區內亦不乏低價筍盤，以實呎1.5萬至2萬元的物業成交計，佔區內成交量近三成。