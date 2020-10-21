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羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售

【明報專訊】由老牌發展商之一的寶聲集團第三代、已故教育家陳樹渠的二子陳燿陽持有中半山羅便臣道一號一伙複式大宅，樓齡逾40年，由室內設計師岑啟基打造為「豪華遊艇」之家，實用面積2626方呎，享中環維港及動植物公園景，現委託第一太平戴維斯代理銷售，連兩個車位以意向價1.15億元放售，每呎叫價約4.3萬元。

每呎叫價4.3萬 連兩車位

上述單位據悉斥2000萬元作連家具裝修，單位設客飯廳及家庭廳，房間方面設有3間套睡房、1個書房及雪茄房，另設有一個陽台、工作間及工人房連浴室，連兩個有蓋車位。設計師保留原則，以暢遊世界各地的尊貴超級遊艇為設計藍本，將單位打造成陸上「豪華遊艇」之家。

第一太平戴維斯住宅投資及銷售部主管張作基表示，羅便臣道一號大宅為複式單位，現時市場同類供應罕有。土地及公司註冊處顯示，上述單位以公司名義於1982年以400萬元買入，該公司由老牌發展商之一的寶聲集團第三代、已故教育家陳樹渠的二子陳燿陽出任該公司董事，單位現叫價較38年前買入價高逾27倍。

另外，美聯分行首席高級營業經理曾金凡表示，以東半山跑馬地區物業交投統計，首10個月至今區內錄得近400宗買賣成交，與去年同期比較僅跌約一成，表現不俗，區內亦不乏低價筍盤，以實呎1.5萬至2萬元的物業成交計，佔區內成交量近三成。

相關字詞﹕跑馬地 豪宅 中半山 羅便臣道 寶聲集團

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