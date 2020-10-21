米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場

上述單位為名鑄低層E室，實用面積1016方呎，原則屬2房間隔，曾於今年3月時傳出以2900萬元放盤，近日落實以2688萬元沽出，較早前開價低212萬元或7%，實呎26,457元。原業主為姚君達，2016年6月以2530萬元購入，持貨逾4年，帳面獲利158萬元或6%，惟連同入市稅項及經紀佣金計，料實際上僅獲微利，即接近平手離場。

登峰‧南岸1房521萬沽 3年半蝕使費

此外，市區迷你單位再錄得蝕讓個案，香港仔田灣登峰‧南岸有1房單位業主累減10%後沽出單位，惟持貨逾3年半要蝕使費離場。中原高級分行經理吳敬彰表示，上述為登峰‧南岸中層D室，實用面積254方呎，1房間隔，望海景。原業主今年8月以580萬元放售，期後曾兩度下調叫價，累減59.5萬元或10%後，最終以520.5萬元成交，實呎20,492元。原業主2017年1月以503.4萬元一手買入上址，持貨逾3年半，帳面雖獲利17.1萬元或3%，若連同入市稅項及雜費計，料實際上要微蝕約3萬元離場。