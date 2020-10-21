經濟

香港地產

太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽

【明報專訊】多個新盤推售下，二手市場上凶宅同層物業亦連錄成交。其中港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城，曾發生亞視「新聞王子」鄧景輝墮樓身亡的寶安閣中低層戶，其毗鄰三房單位，以1038萬元售出，較正常單位市價低約25%。

麗港城凶宅同層2房665萬易手

市場消息指，上述單位為太古城寶安閣中低層H室，實用面積706方呎，3房間隔。原業主早前以1100萬元放售，新近以1038萬元成交，實呎14,703元。據悉，該單位毗鄰為曾於2015年底發生事故單位，有亞視「新聞王子」之稱的資深傳媒人鄧景輝，於寓所內高處墮下身亡。原業主2010年4月以648萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利390萬元或60％。

另市場消息亦指，藍田麗港城4座低層F室，實用面積517方呎，2房間隔，單位同層曾發生燒炭自殺個案，最新以約665萬元售出，實呎12,863元，低正常單位市價逾一成。原業主2007年203萬元購入，持貨13年帳面獲利462萬元或2.2倍。

嘉湖3房實呎低見9717元

部分大型屋苑則錄得零星低價成交。祥益高級經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居5座低層A室，實用面積636方呎，3房間隔，原業主早於上月底以650萬元放盤，最終以618萬元易手，實呎9717元，屋苑再現呎價低於1萬元成交。原業主2015年2月408萬元購入，持貨約5年，帳賺210萬元或約51%。資料顯示，嘉湖山莊本月暫錄約35宗成交，佔上月全月約40宗的88%。連同上述成交計，屋苑已錄約4宗的實呎低於1萬元水平。

黃埔3房1300萬沽 屋苑今年新低

中原地產經理周德龍指，紅磡黃埔花園9期8座低層H室，實用面積860方呎，3房間隔，以1300萬元售出，為屋苑同類單位今年新低，實呎15,116元，原業主2008年以448萬元購入，現帳面獲利852萬元或1.9倍。

另外，中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣海之戀兩日內連錄3宗成交，當中海之戀·愛炫美3B座低層B室，實用面積527方呎，2房間隔，以988萬元售出，實呎18748元。原業主2017年8月846萬元一手買入，持貨3年，帳面獲利142萬元或17%。

相關字詞﹕鄧景輝 海之戀 麗港城 嘉湖山莊 黃埔花園 太古城 凶宅同層

上 / 下一篇新聞

螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛
螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛
銀行體系結餘今年累增逾3000億
銀行體系結餘今年累增逾3000億
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶
金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
控成本收效 中移動上季回復純利增長
控成本收效 中移動上季回復純利增長
一田料eShop營業額升50%
一田料eShop營業額升50%
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
技術取勝：深高速50天線有支持
技術取勝：深高速50天線有支持
天貓雙11「加場」 共4天促銷
天貓雙11「加場」 共4天促銷
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
周顯：大戶金主也有羊群效應
周顯：大戶金主也有羊群效應
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成
先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券