太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽

麗港城凶宅同層2房665萬易手

市場消息指，上述單位為太古城寶安閣中低層H室，實用面積706方呎，3房間隔。原業主早前以1100萬元放售，新近以1038萬元成交，實呎14,703元。據悉，該單位毗鄰為曾於2015年底發生事故單位，有亞視「新聞王子」之稱的資深傳媒人鄧景輝，於寓所內高處墮下身亡。原業主2010年4月以648萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利390萬元或60％。

另市場消息亦指，藍田麗港城4座低層F室，實用面積517方呎，2房間隔，單位同層曾發生燒炭自殺個案，最新以約665萬元售出，實呎12,863元，低正常單位市價逾一成。原業主2007年203萬元購入，持貨13年帳面獲利462萬元或2.2倍。

嘉湖3房實呎低見9717元

部分大型屋苑則錄得零星低價成交。祥益高級經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居5座低層A室，實用面積636方呎，3房間隔，原業主早於上月底以650萬元放盤，最終以618萬元易手，實呎9717元，屋苑再現呎價低於1萬元成交。原業主2015年2月408萬元購入，持貨約5年，帳賺210萬元或約51%。資料顯示，嘉湖山莊本月暫錄約35宗成交，佔上月全月約40宗的88%。連同上述成交計，屋苑已錄約4宗的實呎低於1萬元水平。

黃埔3房1300萬沽 屋苑今年新低

中原地產經理周德龍指，紅磡黃埔花園9期8座低層H室，實用面積860方呎，3房間隔，以1300萬元售出，為屋苑同類單位今年新低，實呎15,116元，原業主2008年以448萬元購入，現帳面獲利852萬元或1.9倍。

另外，中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣海之戀兩日內連錄3宗成交，當中海之戀·愛炫美3B座低層B室，實用面積527方呎，2房間隔，以988萬元售出，實呎18748元。原業主2017年8月846萬元一手買入，持貨3年，帳面獲利142萬元或17%。