重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙

最多181伙供大手客揀樓

柏傲莊I周一晚以折實平均實呎21,560元加推3號價單共378伙後，發展商昨上載銷售安排，重陽節兩日假期進行次輪銷售。銷售安排資料顯示，次輪銷售同樣分A1、A2組及B組銷售，周日為A1、A2組大手客揀樓，A1組買家至少須購3伙、最多可購4伙，該組別最多可售106伙，連同A1、A2組，最多可售181伙，即佔次輪378伙的46%，餘下197伙於周一B組散客時段發售。值得留意的是，項目首輪銷售時錄得逾60組買家掃貨，當時A1組及A2組涉234伙，佔首輪銷售單位總數391伙近六成，即今次撥作大手組別出售之單位比佔明顯較首輪為低。

御半山周六賣8伙 最多加價11%

另新地（0016）屯門御半山I及II亦趁勢推售貨尾，並更新部分單位價單，其中10伙加價約2%至11%，發展商同時上載銷售安排，第1及2期各推出4伙合共8伙於周六發售，實用312至591方呎，以60日付款計劃計，折實價由550萬至931.37萬元，折實實呎15,415至17,959元，折實平均實呎16,417元。

利奧坊．曦岸加推50伙 周六售38伙

此外，恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊．曦岸，剛上載價單4號，50伙平均實呎25,829元，扣除最高7%優惠後，折實平均實呎24,021元。恒基物業營業(二)部總經理韓家輝表示，昨加推的50伙，包括34伙1房戶及16伙開放式單位，定價494.9萬至693.6萬元，折實約460萬至645萬元，折實實呎22,345至26,284元。發展商同時公布最新銷售安排，推出38伙於本周六發售，當中包括30伙1房戶及8伙開放式單位。