名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售

明報記者 張允亭、林尚民

長實執行董事趙國雄表示，名日．九肚山將於日內公布價單，該盤屬「絕無僅有」的特色項目，故沒有定價參考，期望可於本月內開售。項目提供22座洋房及244個分層單位，設有20至21層高的雙子住宅大樓，戶型就涵蓋2房至4房，當中以3房及4房大單位為主打。

標準單位分佈方面，2房有77伙，面積由484方呎起，全數採開放式廚房間隔，3房有77伙，4房雙套亦有74伙；另有16伙連平台及連天台單位，特色單位則介乎479方呎至1228方呎，部分單位更可望及吐露港一帶海景。

趙國雄：停推空置稅無礙開價

對於同區新盤熱賣，趙國雄認為區內有多個新盤齊推，令市場聚焦於沙田區可相得益彰，而且「各花入各眼」，有人喜歡居於鬧市，有人較着重私隱。至於政府暫停一手樓空置稅立法，他表示，政府因應外圍經濟環境持續改變而作出暫停立法的決定，不會猜測有否其他動機，相信樓市未會因該政策而波動，空置稅停推亦不會成為旗下豪宅新盤開價的考慮因素。

林達民料星濤開價較金灣高8%

沙田九肚麗坪路一帶不乏半新盤，包括建滔集團（0148）駿嶺薈、永泰（0369）澐灃、澐瀚及新地（0016）雲端等。可留意的是，名日．九肚山提供的分層單位（包括特色戶）最細由479方呎起，為繼嘉里（0683）牽頭發展的玖瓏山、提供最細425方呎的1房後，區內提供較細面積的項目。不過，玖瓏山近期屢錄二手蝕讓個案，本月初一個1座高層A室的3房單位，以1365萬元成交，實用面積932方呎，實呎14,646元；原業主2015年購入，帳面蝕約121萬元或8%。

至於另一快將出擊的新盤帝御2期、帝御．星濤，亦將於本月內開售，負責銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，項目最快本周開價及開放示範單位予公眾參觀，今期價錢料較第一期帝御‧金灣高約7%至8%。項目亦會引入智能機械人禮賓師「智御I Royale」，以互動形式提供屋苑會所指南及設施資訊。