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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵

【明報專訊】有在去年參加社運的女大學生，因被控暴動罪而又感覺不能受到公平審訊，輾轉經台灣去了德國，在難民營等候11個月之後，最後得到政治庇護，亦表示感謝德國，雖然並不是一個快樂的結局，無論如何，事情亦應該告一段落。

但驚人的是該名女大學生爆出在難民營時被職員性侵，我本來不相信，因為是德國的難民營，並不是第三世界國家的難民營，如果德國難民營出現性侵，其他的我不敢想像，但最後我唔相信都唔得，因為各大傳媒均有報道。

別奢望任何國家都善待難民

我非常佩服那位女大學生，她在得到政治庇護之後仍然講出真相，其實這是相當危險，因為德國隨時可以取消她的政治庇護，她就會變成一個無國籍浪人，我相信那位女大學生是受到相當委屈，在尊嚴受損下才講出真相，同時亦警告參加社運的人，千祈唔好奢望去到任何國家，難民都一定會被善待，因為難民根本不是一個身分，但即使如此，難民亦應該有尊嚴，不可以被性侵。

香港政府話正在了解事件，這是官樣文章，大家都明白，但起碼都講一兩句說話，卻竟然沒有社運人士表示對事件關心，甚至要了解事件，彷彿那位女大學生不是同路人，這才令我心驚。

現在還有多少香港人以難民身分在其他國家申請政治庇護，在德國已經受到如此對待，可想而知在其他國家又會如何？

及早回港 做個頂天立地的香港人

性侵已經不是尊嚴問題，我認為那些正在等候政治庇護的難民應該及早回港，社運又沒有人命傷亡，就算要接受懲罰亦不會太重，但起碼可以做一個頂天立地的香港人，而不是一個浪迹天涯，沒有尊嚴的難民。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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