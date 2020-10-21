周顯：大戶金主也有羊群效應

我有些朋友，同銀行借錢，完全借不到。後來終於找到了一間，答應借幾億元，其他的銀行心想，如果有人肯借幾億元，我加入借一兩億元，都無風險啩？組成了syndicate loan，如果間間銀行都有份，自己無份，豈不是很無面？這就是我常常說的，人類最大的痛苦，不是輸錢，而是贏錢無自己份。

所以，別說散戶是羊群，其實大戶、金主、banker，也有羊群效應。我和朋友談起，他說當日成班大戶夾錢買下某幢商業大廈，也不無羊群效應存在：一班人食飯，你又話夾一份，他又話夾一份，我不夾，豈非好無面？

同時，賣家不停反價、加價，自己就猛咁追價，形成了好像股市的氣氛，散戶都係咁追股價啦。不過散戶追的是幾萬元，而大戶追的價卻以百億元計咁啫。

在千門術語中，這叫做「點火」，源出自賭場必須有自己人假扮客人，造成熱鬧的氣氛，方才可以吸引到賭客入場。在地產界，有排隊黨，在炒股界，有人負責打成交，在政治界，有人負責搞遊行，有人會帶頭暴亂……

當然，點火只是「ignition」，究竟能不能燃燒，還得看market force。在深夜，無人經過賭場，扮賭客都無用，無人買樓，排隊黨也消失了……因此後來改用了地產代理，由地產代理來銷一手樓，direct marketing。就是政治，如果打動不到人心，點帶頭遊行、帶頭暴亂，都吸引不到followers參與。

[周顯 投資二三事]