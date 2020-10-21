劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強

恒指窄幅上落 市場聚焦中小型股

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率60比40，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為60比40，大市普遍向好，買盤動力較強。本報數據庫追蹤的30個行業，有三成下跌，能源及相關跌0.9%表現已經最差，其次中資電力跌0.6%。

上升行業的表現明顯較強，汽車及相關升3.8%表現最佳，原材料、紡織及服飾升近2%，另食物飲品、教育升逾1.6%。汽車及相關、紡織及服飾、食物飲品買盤相對積極（收市價高於開市價逾2%、昨天相對60天平均成交額高兩成），尤其是汽車及相關有超過四成股份買盤相對積極，紡織及服飾、食物飲品亦有兩成。

比亞迪股份（1211）、長城汽車（2333）繼續強勢領漲，呈小回大漲的格局；比亞迪高位回落3日至10天線已有支持回升，昨天再創收市新高；長汽回落至上升裂口位12.2元已有承接再漲，昨再創多年新高。永達汽車（3669）上升動力強勁，回調可以留意（詳看「技術取勝」一欄）。

比亞迪長汽領漲 呈大漲小回格局

至於汽車部件股如敏實（0425）、福耀玻璃（3606）、耐世特（1316），前兩者敏實、福耀玻璃於上月底抽高後，有後勁不繼迹象，而耐世特卻愈戰愈勇，日前急升曾突破6月反彈高位，近兩日回調壓力不大，可以留意。

耐世特有八成收入來自北美洲、歐洲、中東、非洲及南美洲等國家地區，上半年受到疫情影響，集團與大部分客戶及供應商臨時關閉生產及其他設施，對業績造成重大打擊。據大和報道引述耐世特電話會議資料，第三季公司所有區域市場度持續復蘇，期內推出新客戶項目提供貢獻，業務逐步走出谷底。

耐世特整固後有力挑戰7元

股價方面，下半年以來，耐世特表現跑輸敏實、福耀玻璃，但近日大爆發，上周急升曾高見6.63元，創2月以來高位；即使近兩日回調至6元附近已有承接，相信整固後有能力挑戰近日高位甚至7元水平，倘低收6元可先行止蝕。

[劉思明 數據尋寶]