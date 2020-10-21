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經濟
2020年10月21日星期三
技術取勝
投資策略
螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛
銀行體系結餘今年累增逾3000億
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
控成本收效 中移動上季回復純利增長
一田料eShop營業額升50%
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
技術取勝：深高速50天線有支持
天貓雙11「加場」 共4天促銷
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
周顯：大戶金主也有羊群效應
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券
技術取勝：深高速50天線有支持
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【明報專訊】聯通短線上試5.75元（圖）
永達10.5元短線支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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