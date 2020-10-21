植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線

部分板塊近期表現相當不濟，當中物管股走勢之差便令捧場客相當失望。行業估值遭下調可能是主要原因之一。現時可選擇之物管股令投資者「眼花撩亂」，未來有多間物管股排隊登場，包括合景悠活（3913）及世茂服務（0873），恒大（3333）及融創（1918）等亦將分拆旗下物管公司上市。雖然筆者對行業前景看法仍正面，但短期缺乏利好消息支持下，預期股價仍較失色，建議暫繼續觀望較佳。

但也有板塊值得留意，例如重卡相關股份。內地重卡市場最新公布銷售再有驚喜，9月國內重卡銷量再創單月新高，達到13.6萬輛。銷售強勁原因，在於「國三」重卡替換。有研究機構預期，今年淘汰「國三」重卡數量達到120萬至130萬輛。國道、省道超載治理繼續等亦是主要原因。這可解釋重汽（3808）及濰柴動力（2338）等股價仍相對較強勢。當中尤以濰柴前景最值得看高一線。

濰柴為內地柴油發動機主要供應商之一，集團早前公布，實現將柴油機熱效率由46%級別提升至50%，並達到「國六」（更高環保要求）及歐IV之排放要求。有望進一步提升商用車發動機市佔率。

集團將於本月底公布第三季業績，相信表現亦會相當不俗，建議16元以下可作中線吸納，首個目標為前高位18元附近。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]