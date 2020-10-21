劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令

內地十一國慶長假期過後，市場迅速將焦點轉移至「雙11」網購節，除了有望催谷貨品消費之外，亦有利配套或相關行業如物流業、紙業。

網購大增包裝紙需求

疫情加速電子商貿活動興起，改變消費者的購物習慣，大量轉為網上購物，物流股受惠，因而持續強勢，其中嘉里物流（0636）年內創上市新高，近期在高位附近整固；中外運（0598）日前亦升至大半年高位。至於內地限塑令的政策，進一步有利包裝紙需求，玖龍紙業於下半年累升逾五成，近期在高位調整後有回勇迹象。

過去幾年內地包裝紙行業面臨廢紙原料成本上漲，以及進口競爭的挑戰，對毛利造成壓力。玖龍紙業為了應對原料壓力，確保生產成本優勢，投入資本開支調整原料結構，開闢國內外替代原料供應渠道，而目前集團海外備有15萬噸木漿及70萬噸再生漿年產能，並正在湖北興建內地第一個漿紙一體化項目，以及計劃在瀋陽增加木漿年產能，預計到2022年底前，木漿及再生漿總設計年產能將超過200萬噸。

淨負債率見10年最低水平

事實上，玖龍紙業盈利能力已見改善，截至今年6月底止全年業績，毛利及盈利分別按年增加6%及7.5%，毛利率提高2個百分點；雖然下半年度（即今年上半年期內）受疫情影響，但迅快速恢復，銷售按月穩步回升；財政狀况亦有改善，截至6月底止淨負債率按年減8.7個百分點至50.5%，為10年來最低水平。

摩根大通認為，隨着未來內地新增產能增長放緩，進口的影響下降，以及限塑令可能加速需求增長，內地包裝紙毛利有望持續擴張。該行預計玖龍紙業今明兩個財政年度的盈利會繼續改善，上調其2021年度及2022年度盈利13%及6%，經調整每股盈利為1.18元人民幣及1.27元人民幣。該行予玖龍紙業目標12元，相當於預測市盈率9倍，該水平為歷史平均水平，不算進取。

50天線有支持 低收於10元離場

走勢上，玖龍紙業5月跌至6.31元回升，拾級向上，直到9月升至10.5元開始遇到較大阻力，之後借強勁業績出爐，股價衝高至11元無以為繼，出現調整，近日跌至50天線找到支持回升，昨天再漲，逼近11元高位。短線支持位在10.5元，倘再次低收10元則可先行離場。

[劉思明 還看今朝]