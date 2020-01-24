一馬貪案與美和解 高盛支付218億

憧憬新刺激方案 美股早段升

消息稱，美國司法部要求高盛支付約22億美元罰款，並償還約6億美元的不正當收益。高盛另於7月同意向馬來西亞支付25億美元，以換取該案在大馬和解。截至9月底，高盛已撥出32億美元，用於應對監管及訴訟，當中大部分用於1MDB案。

美國司法部昨向Google提出反壟斷訴訟（詳見A19版），Google股價午夜前偏軟。此外，美國個人護理用品巨頭寶潔（P&G）公布，在截至9月底第一財季，收入按年增長近一成，並上調全年銷售增長預測，其股價早段升逾1%。

瑞銀上季利潤按年增近倍

受惠於股票和債券交易活躍、企業併購活動增加，以及財富管理業務收入增長，瑞銀（UBS）上季利潤按年增長近1倍至21億美元，是其10年來表現最好的第三季。瑞銀撥15億美元資本儲備，用於明年回購股票，另撥出10億美元用於現金股息，其股價昨升逾3%。

由於中國需求穩定，全球市值最高的採礦商必和必拓（BHP）在截至9月底的首財季，西澳鐵礦石產量增長7.2%，略高於預期。燃料煤產量則下降17%。必和必拓表示，正觀察中國限制進口煤炭所帶來的潛在影響。BHP昨在澳洲的股價跌逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]