蘋果連續8年膺全球最有價值品牌

Google三甲不入

受惠於疫情下的居家辦公措施，視像會議平台Zoom首次上榜，排名100位。其他首次打入百強的企業包括，排名19的Instagram及排名30的YouTube。電動車大廠特斯拉（Tesla）則重新上榜，排名40。它上一次上榜是2017年。居家防疫措施也帶動串流影音平台的品牌價值急升。串流影視平台Netflix品牌價值，按年增長逾四成至126.65億美元（約988億港元），排名41。音樂串流平台Spotify品牌價值更按年增長逾五成至83.89億美元（654億港元），排名70。另外，華為仍是唯一上榜的中國品牌，排80位。

（綜合報道）

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