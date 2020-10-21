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蘋果連續8年膺全球最有價值品牌

【明報專訊】品牌諮詢公司Interbrand發布「2020年全球品牌百強」排行榜（見表），蘋果品牌價值按年增長近四成至3229.99億美元（約2.5萬億港元），連續8年榮登榜首。亞馬遜品牌價值按年增長60%，升至第二。微軟則超越Google，排名第三。這是Google自2012年以來首不入三甲，屈居第四。三星電子排第5，是首家躋身頭5位的韓國企業。第6至10位依次為：可口可樂、豐田、平治、麥當勞及迪士尼。排名前10的品牌，其品牌總值佔今年榜單總值50%。

Google三甲不入

受惠於疫情下的居家辦公措施，視像會議平台Zoom首次上榜，排名100位。其他首次打入百強的企業包括，排名19的Instagram及排名30的YouTube。電動車大廠特斯拉（Tesla）則重新上榜，排名40。它上一次上榜是2017年。居家防疫措施也帶動串流影音平台的品牌價值急升。串流影視平台Netflix品牌價值，按年增長逾四成至126.65億美元（約988億港元），排名41。音樂串流平台Spotify品牌價值更按年增長逾五成至83.89億美元（654億港元），排名70。另外，華為仍是唯一上榜的中國品牌，排80位。

（綜合報道）

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