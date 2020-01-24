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英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務

【明報專訊】晶片業界的整合潮持續，繼晶片大廠Nvidia同意作價400億美元，收購英國晶片設計公司Arm後，美國晶片商超微（AMD）亦盛傳準備收購同業賽靈思（Xilinx）。最新一宗交易來自美國晶片大廠英特爾（Intel），向韓國第二大半導體生產商SK海力士（SK Hynix）出售幾乎所有快閃記憶體（NAND）業務，當中包括英特爾在中國的固態硬碟（SSD）生產線，全部交易作價約90億美元（約702億港元）現金，但英特爾會保留專門供應數據中心的傲騰（Optane）系列記憶體業務。

受快閃記憶體價格下跌影響，相關業務被英特爾視為缺乏戰略價值，一直考慮退出。英特爾表示，將把交易的收益投資於5G網絡及人工智能等領域。英特爾股價昨早段跌約1%，SK海力士昨股價跌1.7%。

英特爾股價今年以來跌10%

英特爾以生產個人電腦（PC）的中央處理器（CPU）而聞名，但它的記憶體業務也歷史悠久。早在1960年代末，英特爾就以生產記憶體起家，直至1980年代在相關領域面臨日本電子產業的激烈競爭，促使其改變發展方向。英特爾目前生產的快閃記憶體，主要用於硬碟、USB手指、相機等設備，但缺乏利潤。在供過於求的環境下，記憶體晶片市場在2018年下滑，至去年底開始復蘇。英特爾早前表示，儘管包括大型數據中心在內的記憶體業務有其潛力，但未能實現利潤目標。

英特爾本年初已減少記憶體業務，作價15億美元，向美光科技（Micron Technology）出售一家合資企業持股。該合資企業主要提供一種名為3D XPoint先進記憶體技術。英特爾目前市值約2300億美元。面對業界激烈競爭，其股價今年以來跌約10%，期內費城半導體指數升約30%。

今年7月，英特爾宣布，7納米製程產品延遲上市。英特爾在個人電腦CPU市場的份額，也開始減少。根據市場研究機構Mercury Research的數據，其競爭對手AMD今年首季在CPU市場的份額增至17%以上，較5年前增長超過1倍。該市場餘下份額，幾乎都在英特爾手上。英特爾將於周四收市公布業績。今次交易需獲監管機構審批。英特爾所出售記憶體業務，在今年頭6個月的銷售額28億美元，期內英特爾全部記憶體業務總銷售額30億美元。英特爾在中國唯一主要晶片廠也在出售之列，標誌英特爾在中國業務大減。

海力士成第二大NAND製造商

SK海力士將於明年先付70億美元，購入中國廠房及SSD業務。餘款將在2025年3月前支付，以購入英特爾的NAND生產及設計版權，以及研究部門等。交易後，SK海力士將成為全球第二大NAND製造商。SK海力士和英特爾第二季在NAND市場的份額合共超過20%，超越市佔率超過17%日本鎧俠（Kioxia，原東芝記憶體），僅次於市場份額超過30%的三星電子。

SK海力士目前主要收入來自動態隨機存取記憶體（DRAM），其DRAM的市場份額全球第二。該公司第二季整體收入為8.6萬億韓圜（約584.5億港元），營業利潤為1.9萬億韓圜（約129億港元）。

（綜合報道）

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