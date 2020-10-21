經濟

一田料eShop營業額升50%

【明報專訊】一田將於11月25日至12月1日舉辦購物優惠日，今起至11月1日首先以「一田購物優惠日eShop網上率先買」打響頭炮。一田百貨行政總裁黃思麗表示，疫情下網購成為大趨勢，未來會加大網店規模，預計eShop一連12日的整體營業額按年將上升50%，當中以食品及卡通貨品最受歡迎，並對銷情持審慎樂觀的態度。

1600款貨品 較5月購物節增22％

今次eShop增至1600款貨品，按年增1.48倍，較5月亦增加22%，10月22日將以直播形式推介精選貨品，並有免運費優惠。除了送貨服務，顧客可選擇免費到沙田、大埔、荃灣及北角取貨，可在實體店舉行購物優惠日前送貨或自取產品。

一田5月舉辦購物優惠日時，部分日子客人需要預先網上登記入場，黃思麗表示，今次購物優惠日不會採取該方式，但會繼續管理人流，將安排人手控制門市人流，以確保客人安全。另外，一田5月舉行購物優惠日曾聘請700至800名兼職員工，她預計今次兼職員工人數亦相若，將會舉行招聘日聘請兼職員工。

至於上月業務表現，黃思麗坦言，百貨部門仍面對很大壓力，而市民多留在家煮食，超市表現不錯，9月生意按年升34%，帶動一田9月整體生意按年升21%。她強調，一田沒有或計劃裁員或減薪，會內部調配資源，根據銷售情况平均分配員工人數。

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