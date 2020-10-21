經濟

控成本收效 中移動上季回復純利增長

【明報專訊】中移動（0941）昨日公布首三季業績，受惠復蘇與成本管控，第三季單季扭轉過去兩季純利按年下跌的局面，恢復正增長0.39%，季內獲利258億元（人民幣．下同）。首三季的純利按年下跌0.3%至816億元。

首三季純利按年仍跌0.3%

截至9月底，中移動有9.46億個移動客戶數目，當中4G客戶及5G套餐客分別有7.7億及1.14億，分別較6月底增1000萬及4400萬戶。首三季移動業務的平均每月每戶收入（ARPU）為48.9元，按年下降2.6%，降幅繼續收窄，單季則按年跌2.59%。有線寬頻客戶總數則達2.04億，較6月底增700萬戶，首三季ARPU為32.4元，按年升2.21%，單季則按年跌0.92%。該集團首三季的營運收入按年增長1.4%至5744億元；單季為1845億元，按年增長4.06%。首三季的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）則為2169億元，按年跌3.8%；單季則為712億元，按年跌4.3%。

集團稱，將繼續大力推進「5G+」計劃、深化基於規模的價值經營、推動CHBN（即移動、家庭、政企及新興市場）全向發力，冀實現全年通信服務收入保持增長。面對3G運營及維護成本與轉型投入不斷增大的挑戰，其將堅持「有保、有壓、有控」配置資源。

上 / 下一篇新聞

螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛
螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛
銀行體系結餘今年累增逾3000億
銀行體系結餘今年累增逾3000億
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶
金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
一田料eShop營業額升50%
一田料eShop營業額升50%
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
技術取勝：深高速50天線有支持
技術取勝：深高速50天線有支持
天貓雙11「加場」 共4天促銷
天貓雙11「加場」 共4天促銷
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
周顯：大戶金主也有羊群效應
周顯：大戶金主也有羊群效應
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽
太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成
先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券