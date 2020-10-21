控成本收效 中移動上季回復純利增長

首三季純利按年仍跌0.3%

截至9月底，中移動有9.46億個移動客戶數目，當中4G客戶及5G套餐客分別有7.7億及1.14億，分別較6月底增1000萬及4400萬戶。首三季移動業務的平均每月每戶收入（ARPU）為48.9元，按年下降2.6%，降幅繼續收窄，單季則按年跌2.59%。有線寬頻客戶總數則達2.04億，較6月底增700萬戶，首三季ARPU為32.4元，按年升2.21%，單季則按年跌0.92%。該集團首三季的營運收入按年增長1.4%至5744億元；單季為1845億元，按年增長4.06%。首三季的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）則為2169億元，按年跌3.8%；單季則為712億元，按年跌4.3%。

集團稱，將繼續大力推進「5G+」計劃、深化基於規模的價值經營、推動CHBN（即移動、家庭、政企及新興市場）全向發力，冀實現全年通信服務收入保持增長。面對3G運營及維護成本與轉型投入不斷增大的挑戰，其將堅持「有保、有壓、有控」配置資源。