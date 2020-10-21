經濟

「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬

【明報專訊】戶戶送旗下的「戶戶小廚」宣布已於九龍灣開設第四間分店，面績約3000呎，設有7間廚房。「戶戶小廚」主要透過引入不同的飲食品牌於當區設立中央廚房，為餐廳提供外賣或自取服務。

是次參與的合作伙伴包括芽莊、深水埗文記車仔麵、PizzaExpress、Cafe Siam、上海弄堂、Pololi及湯譜7家餐廳，項目投資逾1000萬元，是目前為止最大面積「戶戶小廚」，服務主要彩虹、啟德、九龍灣、觀塘及牛頭角區。

目前面積最大 主要服務東九

戶戶送香港區總經理羅家聰指，「戶戶小廚」以佣金制的模式和餐廳合作，由公司負責投資、營運和處理牌照事宜，合約期為6至12個月，新的經營模式有助中小型餐廳在疫情減低營運風險和增加收入來源。他更指，在過去6個月申請加入「戶戶小廚」的數目大增3倍，查詢數目亦大增5倍。而今年計劃在港斥5000萬元投資「戶戶小廚」，有意未來將廚房數目由24個增至50個以上。近日第三波疫情疫情回穩，羅家聰指，現時的訂單量仍持續增長，每周平均的訂單量仍較第三波疫情爆發前高。他又透露，有大型的發展商邀請戶戶送協助尋找店舖經營美食廣場，他強調戶戶送非餐廳的競爭對手，會從中扮演中介角色，協助餐廳和分析當區的客戶需求。

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