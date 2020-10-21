經濟

金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶

【明報專訊】《港區國安法》7月初在港實施，金管局在9月底更新由當局提供意見、銀行公會撰寫的《反洗錢與恐佈主義指引》相關的常見問答集，加入國安法相關的內容，指出銀行在「知道（know）」或「懷疑（suspect）」任何財產與犯案相關時，有義務向聯合財富情報組作出報告，安排與報告其他罪行的要求相同。英國《金融時報》引述業內人士透露，當有親北京人士指控個別人士干犯國安法，銀行便被迫要檢查（examine）。

明報記者 歐陽偉昉

常見問答並非指引一部分，需要與指引一同閱讀。不過銀行被要求完全熟悉相關內容，履行反洗錢的法律和監管要求時參考常見問答。金管局表示，常見問答是在2018年制定，協助銀行了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的要求，最近一次在今年9月因應銀行要求更新。

除了界定需要作出可疑交易報告（STR）的準則，其他國安法的相關內容，包括銀行應按現行機制向聯合財富情報組提交報告，跨國銀行合法地出於風險管理目的，可與海外總部分享信息等。不過，常見問題僅為一般陳述，並未考慮到銀行的個別情况，銀行採取行動前需考慮其面臨的反洗錢風險，以及自身情况。現時金管局並未就國安法制定相關的銀行業指引。

指引屬一般陳述 需視銀行個別情况

有業內人士向本報表示，按現行恐怖分子或國際犯罪現行的程序，前線職員有懷疑不會直接向當局報告，而會上報合規部門作內部審視完畢後再行匯報，避免頻繁報告浪費人力，但未能肯定銀行處理國安法相關個案時，是否亦採取現時做法。就匯報的準則，金管局回覆，銀行在偵測及報告可疑交易時，不需要考慮相關行為的性質。一般而言，銀行在營運時必須實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括偵測可疑交易並向執法機構報告以作調查，就可疑交易報告的相關國際標準及金管局要求並無任何改變。

律師行：仍要自行解讀 決定困難

《金融時報》引述律師和合規專家指出，銀行為符合最新規定和免於被起訴，會以最寬鬆的定義來決定是否需要匯報，Steptoe律師行的合規律師Nicholas Turner表示，在監管機構向銀行作正式解釋指引前，銀行仍需自行解讀，對金融機構而言，是非常困難的決定。

報道引述跨國銀行合規部門員工表示，當銀行不肯定是否需要報告時，「報告了比不報告更安全」。前立法會議員何俊仁表示，自國安法生效後，銀行對其帳戶作出了更多查詢，他擔心匯報制度給予警察「巨大的權力」，以調查批評政府人士。

上 / 下一篇新聞

螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛
螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛
銀行體系結餘今年累增逾3000億
銀行體系結餘今年累增逾3000億
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
控成本收效 中移動上季回復純利增長
控成本收效 中移動上季回復純利增長
一田料eShop營業額升50%
一田料eShop營業額升50%
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
技術取勝：深高速50天線有支持
技術取勝：深高速50天線有支持
天貓雙11「加場」 共4天促銷
天貓雙11「加場」 共4天促銷
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
周顯：大戶金主也有羊群效應
周顯：大戶金主也有羊群效應
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽
太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成
先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券