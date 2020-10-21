金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶

明報記者 歐陽偉昉

常見問答並非指引一部分，需要與指引一同閱讀。不過銀行被要求完全熟悉相關內容，履行反洗錢的法律和監管要求時參考常見問答。金管局表示，常見問答是在2018年制定，協助銀行了解打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的要求，最近一次在今年9月因應銀行要求更新。

除了界定需要作出可疑交易報告（STR）的準則，其他國安法的相關內容，包括銀行應按現行機制向聯合財富情報組提交報告，跨國銀行合法地出於風險管理目的，可與海外總部分享信息等。不過，常見問題僅為一般陳述，並未考慮到銀行的個別情况，銀行採取行動前需考慮其面臨的反洗錢風險，以及自身情况。現時金管局並未就國安法制定相關的銀行業指引。

指引屬一般陳述 需視銀行個別情况

有業內人士向本報表示，按現行恐怖分子或國際犯罪現行的程序，前線職員有懷疑不會直接向當局報告，而會上報合規部門作內部審視完畢後再行匯報，避免頻繁報告浪費人力，但未能肯定銀行處理國安法相關個案時，是否亦採取現時做法。就匯報的準則，金管局回覆，銀行在偵測及報告可疑交易時，不需要考慮相關行為的性質。一般而言，銀行在營運時必須實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括偵測可疑交易並向執法機構報告以作調查，就可疑交易報告的相關國際標準及金管局要求並無任何改變。

律師行：仍要自行解讀 決定困難

《金融時報》引述律師和合規專家指出，銀行為符合最新規定和免於被起訴，會以最寬鬆的定義來決定是否需要匯報，Steptoe律師行的合規律師Nicholas Turner表示，在監管機構向銀行作正式解釋指引前，銀行仍需自行解讀，對金融機構而言，是非常困難的決定。

報道引述跨國銀行合規部門員工表示，當銀行不肯定是否需要報告時，「報告了比不報告更安全」。前立法會議員何俊仁表示，自國安法生效後，銀行對其帳戶作出了更多查詢，他擔心匯報制度給予警察「巨大的權力」，以調查批評政府人士。