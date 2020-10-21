標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期

報告指，現時貨幣寬鬆程度較5月高峰已大幅收緊，實際利率上升加上信貸流動減弱，加上零售仍然疲弱，認為明年經濟增長將低過普遍預期。

人幣倘升值過快 將拖累經濟

標普報告指出，中國人民銀行在今年5月為緩解新冠病毒疫情對經濟帶來的衝擊，以及應付地方債券發行，銀行增加信貸擴張。

不過至今年第三季，新增信貸額佔GDP的6%，較高峰時減少4個百分點。雖然中國實際利率上行，帶動人民幣升值，若在貨幣政策收緊的背景下，人民幣升值過快，將會拖累經濟增長。

標普指出，若貨幣政策至年底仍然偏緊，反映當局當金融風險採取謹慎態度，則明年增長動力將低於市場預期。該行預料明年中國經濟增長為6.9%，低於國際貨幣基金組織（IMF）預期的8.2%。

此外，人行公布10月份貸款市場報價利率（LPR），1年期為3.85%，5年以上年期為4.65%，連續半年保持不變。

人民幣前日升穿去年3月的高位，昨日人民幣中間價升80點子（1元等於1萬點子）至6.693，與市場預期相符，人行似未有阻止升值過快的信號。人民幣昨日回吐，截至昨晚9時半，人民幣在岸價報6.6815，下跌12點子。