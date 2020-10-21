富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘

大新低至1.38厘 貸款門檻低

富邦香港高級副總裁兼消費金融部主管谷祖明表示，若客戶申請30萬元貸款額，及12個月還款期的貸款，實際年利率亦僅為1.45厘，又指該行息率結構簡單易明，不設任何隱藏條款，亦毋須符合開立額外戶口或維持存款額等附帶條件。至於貸款批核方面，該行稱，客戶以電話申請貸款最快可於30分鐘獲悉初步批核結果，而成功遞交所需資料及文件，最快可於1天內知悉最終批核結果。

早前有部分銀行已大打「減息戰」，先後推出低息稅貸優惠吸客。當中大新銀行（2356）實際年利率最低1.38厘，按年下調0.3厘，客戶若貸款4.5萬元即可獲該利率優惠，還款期6個月；花旗實際年利率最低1.78厘，該利率是以貸款150萬元，及還款期12個月計算。建行（亞洲）稅貸實際年利率則維持2厘水平，最低為2.18厘，但亦低於去年的2.5厘，惟優惠僅限於特選客戶，客戶須貸款35萬元或以上，還款期12個月。

早兩年稅貸市場未見有明顯的減價戰，但今年港元拆息持續低企，銀行資金成本不高。同時虛擬銀行亦成為新競爭者，帶動傳統銀行減價。例如眾安銀行及天星銀行兩間虛銀都有推出的私貸服務，實際年利率最低分別為1.86厘及1.85厘。