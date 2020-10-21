經濟

瑞士表出口連跌8月 中國反增八成

【明報專訊】瑞士鐘錶工業聯合會公布，今年9月瑞士手表出口額按年下跌12%至16億瑞士法郎（約136.5億港元），連續8個月錄得下滑，6個主要市場中只有中國內地按年升78.7%，其他市場均錄跌幅。以首9個月計，瑞士手表出口額為114億瑞郎，按年下跌28.3%。

海南大增免稅購物額吸客

數據顯示，中國已成為瑞士手表出口最大市場，佔18.1%，9月出口金額按年大升78.7%至2.897億瑞士法郎，今年首9個月累計升10.6%。美國的瑞士表出口額9月按年下跌13.8%至1.851億瑞士法郎，較上月跌幅擴大9.8個百分點，香港亦跌15.8%至1.657億瑞士法郎，按月跌幅輕微收窄0.6個百分點，佔總出口額10.3%。彭博引述LVMH旗下手表品牌Zenith總裁指，現時瑞士製表商將目光投到中國海南省，因當地度假村及賭場生意強勁，中國亦在7月將海南省免稅購物額由每人每年3萬元人民幣提高至10萬元人民幣。

該會指出，歐洲地區按年仍跌19.2%，表現遠低於平均水平，出口至英國下跌10.3%，其中荷蘭按年升23.2%，是連續3個月錄得增長，相信是轉口到其他市場。另外，出口價低於500瑞士法郎的手表9月出口量及金額分別下跌32.1%及20.9%，500至3000瑞士法郎的手表出口金額按年上升2.7%，是1月以來各個細分類別中首次錄得增長。

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