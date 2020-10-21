銀行體系結餘今年累增逾3000億

大新料年底突破歷史高位

大新銀行（2356）經濟分析師溫嘉煒表示，由於環球央行維持實施QE，且力度不亞於2008年金融危機後的寬鬆程度，加上有大型新股集資活動，資金流入速度甚快，預計本港銀行總結餘於今年底至明年初，很大機會將突破2015年時4260億元的歷史最高水平。對於螞蟻集團擬於下周招股，他指出，目前無法估計當中有多少資金涉及螞蟻上市，但鑑於低息環境持續及外圍貨幣政策影響下，相信縱使撇除新股因素，亦無礙資金繼續湧港。

港元拆息昨日上升，但仍然處於低位，其中兩周拆息升7點子（100個點子等於1厘）至0.33厘；1個月及2個月拆息分別升6個點子及2個點子，至0.43厘子0.46厘。溫嘉煒預計，3個月拆息將維持在0.5厘左右水平，直至市場資金大於資金需求，拆息才會回落。