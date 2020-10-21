螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛

明報記者 馬迪帆

綜合多家外電報道，螞蟻現時在香港部分IPO已相繼獲中證監、港交所批准，只待按港交所意見，修改部分資料，便可上載聆訊後資料集。而在科創板的A股IPO則仍需要獲得中證監最後批准才可推進，但相信亦不會需時太久。彭博社昨日再引述消息指，獲得所有監管機構批准後，螞蟻將會舉行時長約為3日半的投資者路演，屆時有望最快下周就可完成定價，令定價日可趕在美國大選之前。

MSCI有意加快納入中國指數

由於螞蟻規模龐大，指數公司MSCI昨日公布，有意對螞蟻H股進行評估，或可快速納入MSCI中國指數。因科創板股份暫未能納入滬股通，螞蟻A股方面發行股份未能被納入MSCI中國，但就有望快速納入MSCI中國A在岸指數。

本月底港人將迎來「認購潮」，因港府發行通脹掛鈎債券（iBond）、螞蟻集團IPO、兩物管股及今日起招股的第二上市股份萬國數據（9698），認購時間上均有重疊（見圖）。市場對螞蟻上市一早有預期，因而各券商亦提前預留孖展造勢。本報昨日統計6間券商數據，共計最為螞蟻預留1500億元孖展，其中耀才指視乎情況，最多可做九成半孖展。

萬國數據今招股 每手8687元

投資者預留資金應付螞蟻，正招股的物管股慘被抽飛（見表），合景悠活（3913）被輝立孖展客抽飛9.9億元，富途孖展客則抽飛14.62億元。統計6家券商數據，僅計孖展，該股公開發售超購15.1倍。世茂服務（0873）昨首日招股，僅計孖展超購3.7倍。

萬國數據（9698）昨晚公布來港上市計劃，定價上限每股86元，每股美國預託證券（ADR）相當於8股港股。每手100股，入場費8686.66元。招股期至下周二（27日）中午12時止，同日定價，本次將採用無紙化發售，11月2日掛牌。截至昨夜10時，萬國數據美股ADR報81.55美元，跌0.48%。港匯按7.75計，港股定價上限較美股暫有8.9%溢價。