經濟

螞蟻料下周二招股 券商預留1500億 與物管股iBond撞期 合景悠活現抽飛

【明報專訊】全球最大金融科技獨角獸螞蟻集團，市場引頸以待的「A+H」兩地上市計劃快將揭幕。有市場人士確認，螞蟻最快下周二（10月27日）起招股，初步預計招股期至周五（30日），料11月6日掛牌，即不會在11月3日的美國大選日之前完成上市。螞蟻集資額逾千億元，引發金管局連續兩日大手承接熱錢（見另稿），而正招股的兩隻物管股無奈被「抽飛」。綜合報道，螞蟻料兩地共可集資350億美元（約為2730億港元），中港集資額各佔一半，勢成史上最大IPO。

明報記者 馬迪帆

綜合多家外電報道，螞蟻現時在香港部分IPO已相繼獲中證監、港交所批准，只待按港交所意見，修改部分資料，便可上載聆訊後資料集。而在科創板的A股IPO則仍需要獲得中證監最後批准才可推進，但相信亦不會需時太久。彭博社昨日再引述消息指，獲得所有監管機構批准後，螞蟻將會舉行時長約為3日半的投資者路演，屆時有望最快下周就可完成定價，令定價日可趕在美國大選之前。

MSCI有意加快納入中國指數

由於螞蟻規模龐大，指數公司MSCI昨日公布，有意對螞蟻H股進行評估，或可快速納入MSCI中國指數。因科創板股份暫未能納入滬股通，螞蟻A股方面發行股份未能被納入MSCI中國，但就有望快速納入MSCI中國A在岸指數。

本月底港人將迎來「認購潮」，因港府發行通脹掛鈎債券（iBond）、螞蟻集團IPO、兩物管股及今日起招股的第二上市股份萬國數據（9698），認購時間上均有重疊（見圖）。市場對螞蟻上市一早有預期，因而各券商亦提前預留孖展造勢。本報昨日統計6間券商數據，共計最為螞蟻預留1500億元孖展，其中耀才指視乎情況，最多可做九成半孖展。

萬國數據今招股 每手8687元

投資者預留資金應付螞蟻，正招股的物管股慘被抽飛（見表），合景悠活（3913）被輝立孖展客抽飛9.9億元，富途孖展客則抽飛14.62億元。統計6家券商數據，僅計孖展，該股公開發售超購15.1倍。世茂服務（0873）昨首日招股，僅計孖展超購3.7倍。

萬國數據（9698）昨晚公布來港上市計劃，定價上限每股86元，每股美國預託證券（ADR）相當於8股港股。每手100股，入場費8686.66元。招股期至下周二（27日）中午12時止，同日定價，本次將採用無紙化發售，11月2日掛牌。截至昨夜10時，萬國數據美股ADR報81.55美元，跌0.48%。港匯按7.75計，港股定價上限較美股暫有8.9%溢價。

相關字詞﹕世茂 合景悠活 物管股 第二上市 萬國數據 金管局 新股 螞蟻集團

上 / 下一篇新聞

銀行體系結餘今年累增逾3000億
銀行體系結餘今年累增逾3000億
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
滴滴出行傳明年港上市 尋求4680億元估值
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
阿里股價破頂 馬雲再成中國首富
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
瑞士表出口連跌8月 中國反增八成
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
富邦加入減息戰 稅貸最低1.28厘
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
標普：內地政策收緊 明年經濟或遜預期
金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶
金管局新增國安法常見答問 英媒消息：被親北京人士指控者 銀行須查相關帳戶
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
匯控杜嘉祺：期待在內地探索新投資
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
「戶戶小廚」進駐九龍灣 投資千萬
控成本收效 中移動上季回復純利增長
控成本收效 中移動上季回復純利增長
一田料eShop營業額升50%
一田料eShop營業額升50%
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
上季同店小幅增長 李寧升6.5%破頂
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
豐德麗全年蝕86億 麗豐14年首不派息
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
科創板上市有進展 恒大汽車急升一成
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
英特爾售快閃記憶體予海力士 連中國SSD生產作價702億 保留數據中心業務
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
蘋果連續8年膺全球最有價值品牌
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
一馬貪案與美和解 高盛支付218億
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
劉思明：玖紙受惠內需兼限塑令
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
植耀輝：「國三」重卡替換 濰柴看高一線
技術取勝：深高速50天線有支持
技術取勝：深高速50天線有支持
天貓雙11「加場」 共4天促銷
天貓雙11「加場」 共4天促銷
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
劉思明：汽車相關強勢 耐世特爆發力強
周顯：大戶金主也有羊群效應
周顯：大戶金主也有羊群效應
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
湯文亮：難民也有尊嚴 不可被性侵
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
名日‧九肚山今開示位 最快日內開價 標準2房484呎起 帝御‧星濤勢同期推售
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
重陽兩天假 柏傲莊I次輪賣378伙
太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽
太古城墮樓凶宅鄰戶 低市價25%沽
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
米蘭站創辦人姚君達2688萬沽名鑄 料平手離場
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
羅便臣道一號複式 寶聲陳燿陽逾億放售
先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成
先達迷你舖188萬沽 15年勁蝕三成
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券
百達資管楊孝強：低息環境利好中國債券