上源累錄8租務成交 一房月租1.2萬

美聯助理區域經理潘正道表示，上源新近錄得2B座中層H室租務成交，屬實用面積737方呎3房1套間隔，以月租2萬元租出，實呎租金約27元；按該單位業主2018年10月以約779萬元購入計，現享租金回報率約3厘。

代理料放租盤增 租金或下滑

細單位方面，上源3A座高層E室1房戶，實用面積373方呎，早前以月租1.2萬元獲租客承接，實呎租金約32元；單位業主於2019年5月以510萬元購入，享2.8厘租金回報率。據悉，上源目前有逾140個租盤正放租，1房單位月租叫價1.1萬元起；預料隨着放租盤增加，競爭之下，部份較低層細單位，月租有機會下滑至1萬元以下水平。

弦海開放戶業主獲3厘回報

至於毗鄰屯門河的弦海，新近就有開放式戶以8100元租出。祥益高級區域經理黃慶德表示，上述租務成交單位為低層M室，實用面積187方呎，屬開放式戶、享河景；單位新近以8100元獲外區租客承租，實呎租金43元。單位業主於2018年以約329.2萬元購入，現將單位租出，可獲租金回報率近3厘。