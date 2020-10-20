添好運創辦人7600萬 購美輪大廈地舖

土地註冊處顯示，北角書局街美輪大廈12、12A及14號地舖，面積約1800方呎，上月底以7600萬元售出，據悉較原業主叫價1.3億元，大減5400萬元或逾四成，呎價4.2萬元，新買家為新輝煌有限公司，董事為添好運點心店創辦人之一梁輝強。原業主強記飯店，早於1995年以2180萬元購入後自用多年，帳面賺5420萬元或2.5倍。

位元堂4300萬購青山道舖位住宅

另位元堂（0897）公布以4300萬元，購入長沙灣青山道220號至240號永隆大廈地下D及E舖，及1樓E室住宅單位，地舖面積合約949方呎、1樓部分面積約490方呎，物業原由富邦銀行前身港基國際銀行於1997年以1858.6萬元購入，物業23年後升值逾2441萬元或1.3倍。

市場消息指出，磁帶大王陳秉志持有的中環中心39樓一個1995方呎單位，最新以約6118萬元售出，呎價3.06萬元，較最初叫價大減25%。

陳秉志減價25%後沽中環中心單位

土地註冊處資料顯示，裕泰興創辦人羅肇唐長子羅守弘，早前以約1.4億元收購西營盤皇后大道西381、383號10個住宅單位，及一個舖位連閣樓，住宅部分每伙涉銀碼991萬至1491萬元。

另土地註冊處資料，鰂魚涌英皇道987A號瑞士樓兩個地舖，以合共1.4億元售出；而濱海街48至62號則有8個單位以1,455.3萬至2,400萬元獲收購，合共接近3億元，買家豐致有限公司董事包括馮李煥琼、李鏡禹、麥炳權及吳惠雅，為恒地（0012）及太古地產（1972）相關人士。

恒地3億購鰂魚涌一籃子商住物業

厚威有限公司（Hopway Limited）就黃大仙飛鳳街45號天虹之家入紙申請強拍；土地審裁處資料顯示，項目佔地約6532方呎，申請人持有項目約94.51%業權，項目估值逾3.8億元。