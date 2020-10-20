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晉海首錄兩額印鬆綁成交 賺逾兩成

【明報專訊】近年新盤供應重鎮的將軍澳日出康城，區內陸續有新樓屆滿3年額外印花稅SSD期限，當中屬日出康城4期的晉海，近日接連錄得2宗鬆綁成交，一手業主均帳面賺逾兩成離場。另港島西區眀徳山，雖然同為半新盤，但就錄得連使費蝕讓個案。

中原高級分區營業董事伍錦基稱，上述晉海第1B座低層F室，實用面積340方呎1房間隔、望山景；原業主本月叫價700萬元，經議價後以630萬元成交，減幅為70萬元或10%，實呎18,529元；原業主2017年10月以498.69萬元一手購入，持貨滿3年，額印稅SSD限售期屆滿即沽貨，帳面獲利131.32萬元或26%。

另外，晉海1A座低層D室2房戶，實用面積464方呎，8月放盤叫價850萬元，累減40萬元或約5%，以810萬元成交，呎價17,457元：原業主2017年以665萬元購入，帳賺145萬元或22%。

事實上，將軍澳二手市場表現不俗，區內另一大型屋苑維景灣畔，本月迄今累錄約19宗二手成交，暫屬區內交投最暢旺屋苑。

維景灣畔自製相連戶 1718萬易手

利嘉閣分行經理黃金欽指出，維景灣畔新近錄得12座高層A室及B室自製相連單位成交，A室實用面積503方呎，B室實用面積499方呎、即總共1002方呎；原業主最初叫價1750萬元，及後減至1718萬元沽出2個單位，呎價約17,146元，即減價32萬元或約2%；原業主於2003年、即SARS期間分別以258萬元及241萬元購入單位，持貨17年，帳面獲利1219萬元或2.4倍。

另一方面，西營盤半新盤眀徳山，新錄本月首宗二手成交；利嘉閣分行經理何詠詩指，眀徳山一個低層單位，屬實用面積325方呎1房間隔，另連87方呎平台。原業主去年以950萬元放盤，直至近日將售價下調至780萬元售出，即累減170萬元或18%，實呎2.4萬元。

眀徳山特色戶業主損手50萬

上述原業主2015年12月以794.1萬元購入，持貨約5年，轉手帳面已蝕讓14.1萬元或約2%；若連同入市稅項及雜費計，料實際要蝕約50萬元或6%。

昇薈兩房園景呎售1.25萬

美聯營業經理楊志霖表示，東涌二手交投步伐亦加快，其中昇薈7座中層C室，為實用面積669方呎2房單位，望內園景，新近以838.5萬成交，折合實呎12,534元；原業主2013年以560萬購入，持貨7年，轉手帳面獲利278萬元或50%。

相關字詞﹕昇薈 明德山 維景灣畔 晉海 日出康城

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