松齡創辦人3577萬 購傲玟3房戶

土地註冊處資料顯示，高銀集團負責銷售的傲玟，實用面積1228方呎的3座10樓A室三房戶，上月以3577.53萬元售出，折合實呎29,133元，登記買家為松齡護老集團創辦人之一吳國富及其妻子孫美麗。

資料顯示，松齡護老集團今年初獲「舖王」鄧成波及其兒子鄧耀昇入股。此外，傲玟過往也不乏藝人買家，如英皇娛樂旗下藝人陳家樂等。

中建許氏家族成員

2550萬買會景閣單位

另外，有本地家族不惜付辣稅入市。土地註冊處資料顯示，灣仔老牌豪宅會景閣的低層16室，實用面積978方呎，上月以2550萬元售出，實呎26,074元，新買家以輪寶投資有限公司（TREASURE MILL INVESTMENT LIMITED）作登記，公司董事包括許晉廉（HUI, CHUN LIM WILLIAM）、許晉義（HUI, CHUNG YEE RICHARD）等，為中建許氏家族成員。

許氏需付樓價三成辣稅涉765萬

許氏家族成員今次以公司名義入市，需付樓價三成、即涉及765萬元辣稅；原業主則於2008年以約1247萬元入市，持貨12年，現帳面獲利約1303萬元或逾一倍。