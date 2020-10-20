經濟

香港地產

松齡創辦人3577萬 購傲玟3房戶

【明報專訊】新冠病毒疫情回穩，一手市場熾熱，部分名人亦入市，其中松齡護老集團（1989）創辦人之一吳國富等，以約3577萬元購入何文田傲玟一個三房單位。同時，中建許氏家族成員，亦以2550萬元購入灣仔會景閣一伙，但需付30%辣稅涉765萬元。

土地註冊處資料顯示，高銀集團負責銷售的傲玟，實用面積1228方呎的3座10樓A室三房戶，上月以3577.53萬元售出，折合實呎29,133元，登記買家為松齡護老集團創辦人之一吳國富及其妻子孫美麗。

資料顯示，松齡護老集團今年初獲「舖王」鄧成波及其兒子鄧耀昇入股。此外，傲玟過往也不乏藝人買家，如英皇娛樂旗下藝人陳家樂等。

中建許氏家族成員

2550萬買會景閣單位

另外，有本地家族不惜付辣稅入市。土地註冊處資料顯示，灣仔老牌豪宅會景閣的低層16室，實用面積978方呎，上月以2550萬元售出，實呎26,074元，新買家以輪寶投資有限公司（TREASURE MILL INVESTMENT LIMITED）作登記，公司董事包括許晉廉（HUI, CHUN LIM WILLIAM）、許晉義（HUI, CHUNG YEE RICHARD）等，為中建許氏家族成員。

許氏需付樓價三成辣稅涉765萬

許氏家族成員今次以公司名義入市，需付樓價三成、即涉及765萬元辣稅；原業主則於2008年以約1247萬元入市，持貨12年，現帳面獲利約1303萬元或逾一倍。

相關字詞﹕會景閣 中建 松齡護老集團 傲玟

上 / 下一篇新聞

內地GDP遜預期 投資界：仍正面 第3季按年升4.9% 國統局指本季續復蘇
內地GDP遜預期 投資界：仍正面 第3季按年升4.9% 國統局指本季續復蘇
9月零售總額升3.3％勝預期
9月零售總額升3.3％勝預期
恒指升155點 工行升3%領漲
恒指升155點 工行升3%領漲
香港8月出口貨量按年跌1.2%
香港8月出口貨量按年跌1.2%
物管股全線跌 卓越商企大戶蝕息40萬
物管股全線跌 卓越商企大戶蝕息40萬
螞蟻上市在即 金管局沽204億港元
螞蟻上市在即 金管局沽204億港元
郭曉群動議盡炒康宏董事 委自己及馬時亨等6人入局
郭曉群動議盡炒康宏董事 委自己及馬時亨等6人入局
調查：國安法後1/3日資考慮重整港業務
調查：國安法後1/3日資考慮重整港業務
5G帶動 鐵塔首3季利潤升18％
5G帶動 鐵塔首3季利潤升18％
中電首3季售電跌0.6% 第3季派息63仙
中電首3季售電跌0.6% 第3季派息63仙
阿里280億取高鑫控股權 分析：收購影響正面 可享協同效應
阿里280億取高鑫控股權 分析：收購影響正面 可享協同效應
高銀售商廈收2億按金 股價急跌26%
高銀售商廈收2億按金 股價急跌26%
疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟
疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟
鮑威爾：數碼貨幣做得對 較做第一重要
鮑威爾：數碼貨幣做得對 較做第一重要
最強蘋果分析師：新iPhone首日預訂可達200萬
最強蘋果分析師：新iPhone首日預訂可達200萬
張兆聰：高鑫只宜待回吐分段收集
張兆聰：高鑫只宜待回吐分段收集
劉宇亮：從新出爐GDP 找焦點板塊
劉宇亮：從新出爐GDP 找焦點板塊
李浩德：新股先聲藥業估值不吸引 市值遠遜龍頭
李浩德：新股先聲藥業估值不吸引 市值遠遜龍頭
金曹：中國財險超賣 目標價8.2元
金曹：中國財險超賣 目標價8.2元
薛偉傑：華為中芯真有三招可用？
薛偉傑：華為中芯真有三招可用？
技術取勝：微創醫療下試26元支持
技術取勝：微創醫療下試26元支持
葉俊亨捱逾17厘息 再借1300萬
葉俊亨捱逾17厘息 再借1300萬
眾安銀行推自訂號碼卡 享Deliveroo消費回贈
眾安銀行推自訂號碼卡 享Deliveroo消費回贈
劉思明：冬季供暖來臨 中燃氣看俏
劉思明：冬季供暖來臨 中燃氣看俏
周顯：順風順水太久 忘卻風險意識
周顯：順風順水太久 忘卻風險意識
湯文亮：柏傲莊活化香港樓市
湯文亮：柏傲莊活化香港樓市
柏傲莊I加推378伙 個別提價7% 名日‧九肚山批預售擬開價截擊
柏傲莊I加推378伙 個別提價7% 名日‧九肚山批預售擬開價截擊
晉海首錄兩額印鬆綁成交 賺逾兩成
晉海首錄兩額印鬆綁成交 賺逾兩成
上月二手公屋買賣39宗 8個月低位
上月二手公屋買賣39宗 8個月低位
添好運創辦人7600萬 購美輪大廈地舖
添好運創辦人7600萬 購美輪大廈地舖
上源累錄8租務成交 一房月租1.2萬
上源累錄8租務成交 一房月租1.2萬