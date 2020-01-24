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柏傲莊I加推378伙 個別提價7% 名日‧九肚山批預售擬開價截擊

【明報專訊】新世界（0017）、港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊I，日前首輪銷售紅盤高開後，昨晚以折實21,560元加推378伙，個別單位實際提價幅度估計約5%至7%；此外，五個新界盤亦將接力登場、共涉2352伙，其中剛獲批預售的長實（1113）沙田九肚名日．九肚山，料短期將極速開價。

明報記者 林尚民、張允亭

柏傲莊I過去周末推售391伙全數沽清、套現近43億元後；新世界昨晚近10時加推3號價單涉378伙，包括133伙一房戶、104伙兩房戶及141伙三房戶，實用面積介乎278至835方呎，扣除最高20%直減折扣後，折價價693.6萬至2137.6萬元，折實實呎18,116至27,987元，整批折實平均21,560元，比首張價單18,921元高14%。

整批折實21560元

較首張高14%

若對比新舊價單，不少新推單位都有提價，如3號價單的2A座40樓E室，為實用面積322方呎一房戶，定價983.6萬元，相比1號價單、面積相同的2A座39樓E室的定價895萬元高一成；若扣除樓層因素，即實際提價幅度估計約5%至7%。

市場預計，新世界最快今日上載銷售安排，本周末開展柏傲莊I次輪銷售，現時項目只剩14伙仍未開價。此外，同系提供1415伙的柏傲莊II，估計將緊接柏傲莊I，預料月內有機會推出。

至於位處九肚麗坪路的名日．九肚山，項目剛獲批發預售樓花同意書，預料將極速上載樓書和公布開售詳情，勢將截擊柏傲莊I，長實今日會交代銷售部署；項目由244個分層戶，及22幢洋房組成，總共266伙，分層單位主打3房和4房戶，關鍵日期為2023年首季。

富豪．山峯連沽兩伙套逾9300萬

長實對上一個開售大盤，為今年6月推出的將軍澳日出康城SEA TO SKY，項目至今累沽約910伙、套現約96億元。

在名日．九肚山推售前，同區百利保（0617）牽頭發展的富豪．山峯，昨日連沽兩伙，其中2座5樓A室四房四套戶，實用面積2107方呎，以4846.1萬元連車位售出，實呎2.3萬元；另同面積的2座6樓B室，以4488.2萬元售出，實呎2.13萬元，單日吸金逾9300萬元。

帝御．星濤料本周開放示位開價

另一方面，提供614伙的青山灣帝御．星濤，負責銷售的恒基（0012）物業營業（一）部總經理林達民早前指，項目擬本周上載樓書、開放示範單位及開價；該盤單位實用面積186至1374方呎，涵蓋開放式至四房戶，並設特色戶。

遠中跑馬地樓盤原價加推16伙

另外，遠中集團持有的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，昨日亦加推2號價單，涉16伙實用面積402方呎至411方呎的A、B室一房戶，維持最高6%折扣，折實價1318萬至1585萬餘元，整批折實平均35,166元，屬原價加推，賣方同時上載銷售安排1號及2號，周五將發售其中25伙、周六再發售另外25伙。

相關字詞﹕新盤推售 帝御‧星濤 名日．九肚山 柏傲莊I

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