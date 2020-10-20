經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：柏傲莊活化香港樓市

【明報專訊】香港樓市受社運及疫情影響，一片死寂，樓價雖然保持平穩，但成交量非常之低。其實，成交量低也是好事，如果在惡劣環境下成交量上升，樓價反而會急跌，但成交量低當然不利在地產中介市場搵食的代理，但業主冇理由平賣，買家亦唔追價，物業代理要急也急不來，究竟怎樣才可以激起樓市成交量。

大家不用擔心，樓市是有活化劑，只要有一個大型新樓盤以低於市價發售，如果銷情理想，是會激起市場購買力，活化樓市。但試問又點會有地產商願意做這個衝鋒陷陣、吃力不討好的角色？更何况大家都等中港重開關口，屆時有無窮無盡購買力由內地湧至，新盤銷售便不成問題了，點解要平賣。

等關口重開吸內地客 新盤拒平賣

好彩不是所有地產商都持有同一概念，新世界（0017）大膽開盤，以低於二手樓價推售大圍柏傲莊。可能由於有心買樓的人，甚至物業代理都餓盤很久，雖然只有391個單位發售，但卻吸引了22,700個認購額，超額認購接近60倍，破了20多年來的紀錄。當時樓市熾熱，與今日不可同日而語，我認為今次大量超額認購是樓市活化劑，代表着本土市場仍然有龐大購買力。

其他地產商應該快速開盤，畢竟活化功能是有時間性的，隔了一段時間，購買力就會消失。

一次活化影響微 連續幾次方見效

老實說，一次活化對樓市的影響不大，要連續幾次才可以見到效果，如果其他地產商繼續以「優惠價」推出新樓盤，今次活化功能不但不會消失，甚至會令活化變成催化，令成交量以及樓價都更上一層樓。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

內地GDP遜預期 投資界：仍正面 第3季按年升4.9% 國統局指本季續復蘇
內地GDP遜預期 投資界：仍正面 第3季按年升4.9% 國統局指本季續復蘇
9月零售總額升3.3％勝預期
9月零售總額升3.3％勝預期
恒指升155點 工行升3%領漲
恒指升155點 工行升3%領漲
香港8月出口貨量按年跌1.2%
香港8月出口貨量按年跌1.2%
物管股全線跌 卓越商企大戶蝕息40萬
物管股全線跌 卓越商企大戶蝕息40萬
螞蟻上市在即 金管局沽204億港元
螞蟻上市在即 金管局沽204億港元
郭曉群動議盡炒康宏董事 委自己及馬時亨等6人入局
郭曉群動議盡炒康宏董事 委自己及馬時亨等6人入局
調查：國安法後1/3日資考慮重整港業務
調查：國安法後1/3日資考慮重整港業務
5G帶動 鐵塔首3季利潤升18％
5G帶動 鐵塔首3季利潤升18％
中電首3季售電跌0.6% 第3季派息63仙
中電首3季售電跌0.6% 第3季派息63仙
阿里280億取高鑫控股權 分析：收購影響正面 可享協同效應
阿里280億取高鑫控股權 分析：收購影響正面 可享協同效應
高銀售商廈收2億按金 股價急跌26%
高銀售商廈收2億按金 股價急跌26%
疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟
疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟
鮑威爾：數碼貨幣做得對 較做第一重要
鮑威爾：數碼貨幣做得對 較做第一重要
最強蘋果分析師：新iPhone首日預訂可達200萬
最強蘋果分析師：新iPhone首日預訂可達200萬
張兆聰：高鑫只宜待回吐分段收集
張兆聰：高鑫只宜待回吐分段收集
劉宇亮：從新出爐GDP 找焦點板塊
劉宇亮：從新出爐GDP 找焦點板塊
李浩德：新股先聲藥業估值不吸引 市值遠遜龍頭
李浩德：新股先聲藥業估值不吸引 市值遠遜龍頭
金曹：中國財險超賣 目標價8.2元
金曹：中國財險超賣 目標價8.2元
薛偉傑：華為中芯真有三招可用？
薛偉傑：華為中芯真有三招可用？
技術取勝：微創醫療下試26元支持
技術取勝：微創醫療下試26元支持
葉俊亨捱逾17厘息 再借1300萬
葉俊亨捱逾17厘息 再借1300萬
眾安銀行推自訂號碼卡 享Deliveroo消費回贈
眾安銀行推自訂號碼卡 享Deliveroo消費回贈
劉思明：冬季供暖來臨 中燃氣看俏
劉思明：冬季供暖來臨 中燃氣看俏
周顯：順風順水太久 忘卻風險意識
周顯：順風順水太久 忘卻風險意識
柏傲莊I加推378伙 個別提價7% 名日‧九肚山批預售擬開價截擊
柏傲莊I加推378伙 個別提價7% 名日‧九肚山批預售擬開價截擊
松齡創辦人3577萬 購傲玟3房戶
松齡創辦人3577萬 購傲玟3房戶
晉海首錄兩額印鬆綁成交 賺逾兩成
晉海首錄兩額印鬆綁成交 賺逾兩成
上月二手公屋買賣39宗 8個月低位
上月二手公屋買賣39宗 8個月低位
添好運創辦人7600萬 購美輪大廈地舖
添好運創辦人7600萬 購美輪大廈地舖
上源累錄8租務成交 一房月租1.2萬
上源累錄8租務成交 一房月租1.2萬