湯文亮：柏傲莊活化香港樓市

大家不用擔心，樓市是有活化劑，只要有一個大型新樓盤以低於市價發售，如果銷情理想，是會激起市場購買力，活化樓市。但試問又點會有地產商願意做這個衝鋒陷陣、吃力不討好的角色？更何况大家都等中港重開關口，屆時有無窮無盡購買力由內地湧至，新盤銷售便不成問題了，點解要平賣。

等關口重開吸內地客 新盤拒平賣

好彩不是所有地產商都持有同一概念，新世界（0017）大膽開盤，以低於二手樓價推售大圍柏傲莊。可能由於有心買樓的人，甚至物業代理都餓盤很久，雖然只有391個單位發售，但卻吸引了22,700個認購額，超額認購接近60倍，破了20多年來的紀錄。當時樓市熾熱，與今日不可同日而語，我認為今次大量超額認購是樓市活化劑，代表着本土市場仍然有龐大購買力。

其他地產商應該快速開盤，畢竟活化功能是有時間性的，隔了一段時間，購買力就會消失。

一次活化影響微 連續幾次方見效

老實說，一次活化對樓市的影響不大，要連續幾次才可以見到效果，如果其他地產商繼續以「優惠價」推出新樓盤，今次活化功能不但不會消失，甚至會令活化變成催化，令成交量以及樓價都更上一層樓。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]