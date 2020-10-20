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劉思明：冬季供暖來臨 中燃氣看俏

【明報專訊】港股昨天先升後回順，高位阻力不輕，特別是熱炒行業或股份，回吐壓力相當大，撈底時要慎選。新能源除了光伏股，燃氣股也值得留意。

恒指昨高開後最多升385點、高見24,771點回順，在24,500點附近有承接，收市報24,542點，升155點或0.64%；國指升0.64%。中小型股表現較差，恒生綜合中型股、小型股指數跌1.12%、1.70%。大市成交1228億元，略低於60天平均。

據《明報》港股數據庫，升跌比率47比53，升逾3%佔上升股份近一成半，跌逾3%佔兩成；陽燭對陰燭為38比62，大市升跌參半，沽盤相對積極且壓力較大。本報數據庫追蹤的30個行業，有多於一半下跌，醫藥保健跌2.6%表現最差，教育跌2%，汽車及相關跌1.7%，食物飲品、軟件服務跌1.5%。

物管股進一步向淡 中線忍手

曾經熱炒的醫療股如微創（0853）昨跌逾一成，升幅王雅迪（1585）（今年迄今累升4.7倍，市值逾200億元股份中稱冠）亦跌逾7%穿20天線；海底撈（6862）跌4%，頤海（1579）跌7%失守50天線。此外，物管股捱沽，成交最活躍10隻物管股平均跌近6%，表現堅挺的碧桂園服務（6098）、寶龍商業（9909）亦跌逾半成，行業進一步向淡，即使超賣有反彈，中線要忍手。

近期熱炒的環保及新能源，昨天升近1%，表現看似不俗；不過，行業高位回吐壓力相當大，股份平均收市價相對即市最高位回落超過4%，為一眾行業中最差；醫藥保健、汽車及相關的股份平均高位回落近4%收市。信義光能（0968）昨曾升逾4%，收市跌逾4%，高位回落近9%收市，福萊特玻璃（6865）收市相對即市最高位跌一成半。走勢上，信義光能已跌至20天線附近（約12元），倘若能夠守穩，升浪未完，後市至少有機會在高位橫行整固。

另一綠色能源概念──燃氣供應，昨升逾3%，有近九成股份上升，表現一枝獨秀。據內地報道指中國部分地區已出現降雪，寒冬提前來臨，步入冬季供暖期，地區城市燃氣公司啟動補庫存，令燃氣股受到關注，當中，中燃氣（0384）可以看高一線。

燃氣供應板塊升逾3%

據招商證券（香港）報告，中燃氣4至8月的城市燃氣銷售量按年增長達到約10%，業務出現良好復蘇趨勢；基於冬季供暖可以追趕落後的銷量，加上今年初的低基數，全年度的銷量達到增長15%目標。

今年來，新奧能源（2688）的股價大部分時間跑贏同業，中燃氣曾經最多累跌三成表現最差，近半年華潤燃氣（1193）則每况愈下。

短線而言，中燃氣上月率先見底回升，20天線快升穿50天線，走勢明顯比同業強；短線該股上望24元及26元有阻力，入市可以將止蝕放在22.5元。

[劉思明 數據尋寶]

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