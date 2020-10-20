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張兆聰：高鑫只宜待回吐分段收集

【明報專訊】恒指昨升155點，收報24,542點，成交金額1228億元。A股高開高走後顯著回落，港股跟隨，大量前期強勢股急跌，物管股、醫療設備、光伏玻璃、SaaS等沽壓沉重。內銀股全日強勢，A股回落也未有急回，短線似乎仍有水位。阿里（9988）斥資36億美元增持高鑫（6808），成為控股股東並且併表，刺激高鑫股價飈升19.2％。阿里表明希望維持高鑫上市地位，中長期有機會整合成為系內新鮮電商的龍頭。只是高鑫近年業務表現一般，市場競爭日趨激烈，只宜待股價回吐後才分段收集。

市場憧憬美國兩黨能就刺激方案達成協議，加上iPhone 12預售強勁，昨日美股期貨全日向好，納指升逾1％。但A股高開後無以為繼，公布第三季經濟數據後沽壓顯著。中國第三季經濟增長4.9％，遜於預期的5.5％；但9月份工業增加值升6.9％，高於預期的5.8％；首9月房地產開發投資加速至5.6％，9月份商品零售增長4.1％。

經濟數據公布後A股沽壓顯著

正常的復蘇演變，應是工業出口率先反彈，事關內地最早控制疫情，生產正常化；出口強勁回饋國內，則消費將是下一階段主力。但至今工業復蘇還是比較突出，相信與海外爆發第二波疫情有關，而印度疫情失控，近期也有報道大量紡織品訂單湧向內地。消費反而一直偏弱，9月份社消也只升3.3％，可能是受制於疫情對居民收入重創，仍需時間復元。根據國家統計局數字，今年前三季度，全國居民人均可支配收入實際增長僅0.6％，支出更加下降6.6％，再考慮到大多數人是「被平均」，相信中低下階層今年已耗用大量儲蓄來維持生計，大家都不敢消費。一旦海外疫情受控，中國工業和出口肯定會放緩，若屆時消費還未回暖，屆時局面會比較棘手。

阿里早於2018年初以每股作價約6.5元入股高鑫，當時正值全力發展盒馬鮮生、新零售，阿里期望能利用高鑫在內地龐大的零售、分銷網絡，強化同城電商的綜合能力。入股至今快將3年，高鑫表現不溫不火，今年受惠疫情而網上銷售較強，但又被線下倒退抵消。究竟是阿里未能持有控制性股權，無法全面整合高鑫，還是新鮮電商、即時電商的模式仍未成熟。從今次阿里加碼押注，可能是前者。

事實上，早於2015年進入即時電商的達達集團（旗下有京東到家和達達快遞），市場對集團未來收入增長頗為樂觀，預料由2020年的57億元人民幣，到2022年升至140億元人民幣，絕對是電商下一個風口。受到疫情影響，今年即時電商更成了兵家必爭之地，美團（3690）重新發力，拼多多、滴滴、蘇寧等都紛紛進入市場。但新鮮產品本身損耗大，物流要求高，若要做到線上線下一體化、甚至與傳統電商整合送貨，各大巨頭也在探索整個業務模式應如何調整。

短線達達表現較佳

但可肯定的是，未來數年仍是燒錢的階段，並且又是投資期，阿里增持高鑫，一來取得絕對話事權方便整合，估計也是為此業務發展進行融資的平台。增持後，阿里及關聯方將持有約72％，有很大空間集資而維持絕對控股權。另一個中長期的潛在利好，會是注入資產。餓了麼在外賣市場已被美團打敗，即時電商是兩大巨頭的最新戰線。

若阿里期望整合各大平台，高鑫會是一個好選擇。但未來數月進入靜默期等待交易獲得批准，現價與阿里增持價8.1元又有很大差距，宜待股價回調時才收集。短線仍以達達表現較佳。

[張兆聰 還看今朝]

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