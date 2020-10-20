Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年10月20日星期二
技術取勝
投資策略
內地GDP遜預期 投資界：仍正面 第3季按年升4.9% 國統局指本季續復蘇
9月零售總額升3.3％勝預期
恒指升155點 工行升3%領漲
香港8月出口貨量按年跌1.2%
物管股全線跌 卓越商企大戶蝕息40萬
螞蟻上市在即 金管局沽204億港元
郭曉群動議盡炒康宏董事 委自己及馬時亨等6人入局
調查：國安法後1/3日資考慮重整港業務
5G帶動 鐵塔首3季利潤升18％
中電首3季售電跌0.6% 第3季派息63仙
阿里280億取高鑫控股權 分析：收購影響正面 可享協同效應
高銀售商廈收2億按金 股價急跌26%
疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟
鮑威爾：數碼貨幣做得對 較做第一重要
最強蘋果分析師：新iPhone首日預訂可達200萬
張兆聰：高鑫只宜待回吐分段收集
劉宇亮：從新出爐GDP 找焦點板塊
李浩德：新股先聲藥業估值不吸引 市值遠遜龍頭
金曹：中國財險超賣 目標價8.2元
薛偉傑：華為中芯真有三招可用？
技術取勝：微創醫療下試26元支持
葉俊亨捱逾17厘息 再借1300萬
眾安銀行推自訂號碼卡 享Deliveroo消費回贈
劉思明：冬季供暖來臨 中燃氣看俏
周顯：順風順水太久 忘卻風險意識
湯文亮：柏傲莊活化香港樓市
柏傲莊I加推378伙 個別提價7% 名日‧九肚山批預售擬開價截擊
松齡創辦人3577萬 購傲玟3房戶
晉海首錄兩額印鬆綁成交 賺逾兩成
上月二手公屋買賣39宗 8個月低位
添好運創辦人7600萬 購美輪大廈地舖
上源累錄8租務成交 一房月租1.2萬
技術取勝：微創醫療下試26元支持
prev
next
【明報專訊】碧桂園服務失守49元平台底（圖）
高鑫零售沽壓不輕（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
內地GDP遜預期 投資界：仍正面 第3季按年升4.9% 國統局指本季續復蘇
9月零售總額升3.3％勝預期
恒指升155點 工行升3%領漲
香港8月出口貨量按年跌1.2%
物管股全線跌 卓越商企大戶蝕息40萬
螞蟻上市在即 金管局沽204億港元
郭曉群動議盡炒康宏董事 委自己及馬時亨等6人入局
調查：國安法後1/3日資考慮重整港業務
5G帶動 鐵塔首3季利潤升18％
中電首3季售電跌0.6% 第3季派息63仙
阿里280億取高鑫控股權 分析：收購影響正面 可享協同效應
高銀售商廈收2億按金 股價急跌26%
疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟
鮑威爾：數碼貨幣做得對 較做第一重要
最強蘋果分析師：新iPhone首日預訂可達200萬
張兆聰：高鑫只宜待回吐分段收集
劉宇亮：從新出爐GDP 找焦點板塊
李浩德：新股先聲藥業估值不吸引 市值遠遜龍頭
金曹：中國財險超賣 目標價8.2元
薛偉傑：華為中芯真有三招可用？
技術取勝：微創醫療下試26元支持
葉俊亨捱逾17厘息 再借1300萬
眾安銀行推自訂號碼卡 享Deliveroo消費回贈
劉思明：冬季供暖來臨 中燃氣看俏
周顯：順風順水太久 忘卻風險意識
湯文亮：柏傲莊活化香港樓市
柏傲莊I加推378伙 個別提價7% 名日‧九肚山批預售擬開價截擊
松齡創辦人3577萬 購傲玟3房戶
晉海首錄兩額印鬆綁成交 賺逾兩成
上月二手公屋買賣39宗 8個月低位
添好運創辦人7600萬 購美輪大廈地舖
上源累錄8租務成交 一房月租1.2萬
內地GDP遜預期 投資界：仍正面 第3季按年升4.9% 國統局指本季續復蘇
9月零售總額升3.3％勝預期
恒指升155點 工行升3%領漲
香港8月出口貨量按年跌1.2%
物管股全線跌 卓越商企大戶蝕息40萬
螞蟻上市在即 金管局沽204億港元
郭曉群動議盡炒康宏董事 委自己及馬時亨等6人入局
調查：國安法後1/3日資考慮重整港業務
5G帶動 鐵塔首3季利潤升18％
中電首3季售電跌0.6% 第3季派息63仙
阿里280億取高鑫控股權 分析：收購影響正面 可享協同效應
高銀售商廈收2億按金 股價急跌26%
疫情反彈刺激方案無期 美股早段偏軟
鮑威爾：數碼貨幣做得對 較做第一重要
最強蘋果分析師：新iPhone首日預訂可達200萬
張兆聰：高鑫只宜待回吐分段收集
劉宇亮：從新出爐GDP 找焦點板塊
李浩德：新股先聲藥業估值不吸引 市值遠遜龍頭
金曹：中國財險超賣 目標價8.2元
薛偉傑：華為中芯真有三招可用？
葉俊亨捱逾17厘息 再借1300萬
眾安銀行推自訂號碼卡 享Deliveroo消費回贈
劉思明：冬季供暖來臨 中燃氣看俏
周顯：順風順水太久 忘卻風險意識
湯文亮：柏傲莊活化香港樓市
柏傲莊I加推378伙 個別提價7% 名日‧九肚山批預售擬開價截擊
松齡創辦人3577萬 購傲玟3房戶
晉海首錄兩額印鬆綁成交 賺逾兩成
上月二手公屋買賣39宗 8個月低位
添好運創辦人7600萬 購美輪大廈地舖
上源累錄8租務成交 一房月租1.2萬
prev
next
相關新聞
薛偉傑：華為中芯真有三招可用？