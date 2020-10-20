薛偉傑：華為中芯真有三招可用？

《中國半導體自立有活路》一文的作者小柳建彥認為，華為和中芯國際的處境並沒有想像中那麼悲觀，是基於三大理由：首先，它們有很多迂迴的方法購入晶片、EDA軟件（半導體設計軟件）和半導體製造設備。因為內地有以千計的半導體初創公司，大可以透過它們間接採購，美國的出口管制清單實際效果可能有疑問。

間接採購晶片及軟件或可行

文章還引述了美國EDA軟件公司Synopsys董事長Aart de Geus說：「在中國，很多半導體相關企業正在大量購買（其EDA軟件）」，認為不能排除背後已經有轉賣的情形。

其次，台灣最大的無廠晶片商聯發科技（MediaTek）來自美國的營業收入很少，絕大部分營收都是來自內地市場，尤其是內地的智能手機生產商。

雖然它已經暫停供應晶片給華為，但不排除，在某些情况下，它可能會冒着受到美國制裁的風險，來出售晶片給華為。例如，它可能會在不公開最終用戶的情形下，照樣交易和出貨。

第三，雖然最精密的光刻機只有荷蘭的ASML能夠生產，但日本的Nikon和Canon也可以生產製程「較粗」的光刻機。中國企業大可以和它們合作研發新型光刻機。

文章更引述行業相關人士表示：「為了推進極紫外光（EUV）以外的新型光刻機的共同開發，內地企業積極向這兩家日本企業顯示出提供資金的想法」。

光刻機流向易查核

以下筆者再就這三點逐點評論一下。首先，間接採購是有可能的。不然，美國商務部也不用將數以十計的華為關聯公司也納入出口管制的實體清單。

但是，間接採購相信只限於晶片和EDA軟件，因為需要用到這兩種產品的公司較多，賣家實際上也很難查證其最終流向，無法禁止轉手。

但要間接採購半導體製造設備就困難得多，尤其是光刻機。因為內地的晶圓廠數目有限，相信就只是幾十間。再扣除一些外資經營的（例如台積電的南京廠），實際用到光刻機的中資公司就更少。

而好像中芯般已投產14nm製程的生產線，還快將試產7nm製程，需要用到頂級型號的深紫外光（DUV）光刻機，就更沒有多少家公司。因此，ASML要查核也很容易。（據報道，內地另一家晶圓代工生產商華虹半導體的製程在100nm以上。）

除非是向外國公司購入它們淘汰出來的二手光刻機。但這些二手光刻機相信又不會精密到可以投產14nm或7nm的製程。早前曾有一間內地公司向外國公司購入一部二手的日本光刻機，但就只達到36nm製程。

聯發科不可能冒制裁風險供貨

至於間接採購晶片，理論上是可行，但實際操作起來也有一定的難度。因為華為的智能手機出貨量很大（去年超過2.4億部），並非山寨小品牌。如何採購得來不引人生疑，需要很高技巧。而聯發科相信最多只會隻眼開隻眼閉，不可能冒着被美國制裁的風險，刻意供貨給華為。因為聯發科也需要用到EDA軟件來設計晶片，也需要取得ARM公司的指令集和內核授權，以及由台積電代工生產晶片，它根本就未有「去美國化」的能力。

至於中國企業提供資金，和Nikon或Canon合作研發僅次於極紫外光（EUV）光刻機的新型光刻機，從商業邏輯來說，是各取所需，非常合理。因為對Nikon或Canon來說，它們的數碼相機業務已受到智能手機嚴重打擊，沒理由光刻機業務又停留在30nm至40nm就放棄。雖然內地有市場需求，但更有時間壓力，研發光刻機經驗和能力有限，更加欠缺它們這種光學巨頭來製造光刻機的物鏡系統（共有大約20塊鏡片來進行折射對焦）。

中日合研光刻機 料有政治阻力

所以，單從商業邏輯來說是有可能的。但美國對華為和中芯等內地企業的制裁，是以國家安全為名，早就渲染成安保問題。在此情形下，美國或日本政府大有可能出手干預。

事實上，連紫光集團去年邀請原日本記憶體生產商「爾必達」（Elpida在2013年7月已被美國Micron收購）的前社長坂本幸雄擔任副總裁兼日本分公司CEO，日本政府和半導體行業亦有人向他傳話：「只會被拿走技術」，試圖游說他不要應聘。可想而知，若中國企業要和Nikon或Canon合作研發新型光刻機，必定會遇到政治阻力。

[薛偉傑 科技觀潮]