金曹：中國財險超賣 目標價8.2元

期指高於25000結算 將觸發短線沽盤

大市昨日明顯利用螞蟻招股的消息拉高，短線仍在24,200至24,800點炒上落等待結算的機會較大。由於離岸人民幣匯價強，已經升穿6.7水平，加上金管局仍然出手拆出港元增加流動性，期指10月結算大跌機會不大，期權盤路也比較進取，10月下方PUT做24,400點、而11月則是23,600點。估計現在係磨時間，不想偏離24,150至24,850點區間。由於螞蟻集團最樂觀也要11月初才能成功上市集資，投行需要用力維持港股A股氣氛完成大刁，所以10月仍要托住24,000點大關，但又不需要托得太高，因25,000點阻力的確巨大，結算如高於25,000點會觸發短線沽盤。

中國第三季度GDP按年增速快於二季度，但遜於預期，上證綜指周日也是高開低走，創逾三周來最大跌幅，走勢不佳。外資通過滬深股通連續4天淨賣出中國股票。 主因是特朗普選情落後，雖然11月3日才是正式大選，但民主黨已經不斷呼籲選民以郵寄投票，以目前民調差距10百分點計，愈多選民郵寄投票對特朗普選情愈不利。如共和黨政府落台不能連任，歷史數據顯示將不利股市，第四季預期會調整8%。美股是否能企穩，要看民主黨控制的國會是否盡快批出1.8萬億美元經濟刺激方案。現時10月PUT做24,400點、11月做23,600點，估計23,200至23,600點是恒指下方支持。由於中國GDP在2021年將有明顯增長，恒指今年年結應會穩守50日平均線，24,100點之上。

人民幣穩，經濟復蘇，可留意嚴重超賣的中國財險（2328），以往市帳率可以做到1倍，現在大幅折議到0.53倍，非常不合理，現價5.48元起碼有20%上升空間，2021年經濟改善，可睇0.8倍市帳率或8.2元做目標價，短線密集成交阻力6.5元。

[金曹 期權制勝]