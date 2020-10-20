李浩德：新股先聲藥業估值不吸引 市值遠遜龍頭

勝在有星級基金做基礎投資者

其實先聲藥業是首家中國生物製藥公司以中概股形式於2007年在美國上市，相信當時熱度十足。可是後來正值金融海嘯，一籃子中概股被沽空機構盯上，接着於2009年曾收購及增持股份的延申生物更傳出疫苗造假、數據造假等醜聞，股價一直受壓，結果公司隨後於2013年底私有化退市。先聲藥業這次捲土重來勝在有星級基金做基礎投資者，才讓市場有信心令孖展暫錄得逾700多億港元（截至上周五），相信定價至上限價的機會不小。不過，筆者對先聲藥業的產品線仍有保留，尤其公司的增長力比起龍頭藥企相差太遠，而且屆時上市市值只得300多億港元，比現時藥企龍頭逾千億市值還有一段距離，可是估值卻毫不便宜。

先聲藥業去年銷售有逾50億人民幣，主要收入來自三大產品（恩度、必存及艾得辛），由於產品數目不多，十款藥品已佔總收入逾八成。現時先聲藥業腫瘤板塊佔收入逾三成，與行業龍頭相比，增速並非六至九成，而是約三成的同比增長，並不討好。其中原因是主打腫瘤創新藥物恩度雖然用於競爭激烈的肺癌市場，但該抗血管靶向藥在非小細胞肺癌治療藥物中排名只得第七。反而增長較快的是自身免疫相關的抗風濕藥物艾得辛（艾拉莫德），去年有逾五成同比增長並佔收入約一成。但最不幸的是，改善急性腦梗塞的重磅藥必存於2018年被藥物監控目錄，今年上半年更從國家醫保目錄上除名，令必存上半年收入同比增長急瀉八成，這款過往佔總收入逾兩成的藥物將為先聲藥業帶來重大影響。

倘以上限定價 比龍頭藥企更貴

現時先聲藥業大部分產品都是仿製藥，有部分仍未進行帶量採購或未能中標，創新藥管線只在一期臨牀或之前，還有一段時間才會為公司帶來收入。雖然公司今年8月推出了兩款新藥（恩瑞舒及先必新），分別是抗風濕及必存的改良版藥物，筆者認為其產品的增長力仍有待觀察。至於重點PD-L1產品KN035為重磅創新腫瘤藥，而且不是由先聲藥業自主研發，在市場份額及收入方面都會有折扣。總括而言，如先聲藥業以上限價上市，估計明年市盈率將是26倍左右，明顯比龍頭藥企貴，加上現時市場風險胃納收縮及不討好的往績表現，因此筆者並不看好這次招股及不會參與。

（C基金現時持有信達生物及百濟神州的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]