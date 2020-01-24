經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：從新出爐GDP 找焦點板塊

【明報專訊】國家統計局周一公布第三季GDP和一系列經濟數據。當中第三季度GDP同比增長4.9%，預期5.2%，前值3.2%。雖然比預期差，令中港股市在周一都衝高回落，但仔細看其他指標，可見國內經濟持續穩定恢復，離岸人民幣兌每美元亦日內升穿6.70，顯示公布GDP後，市場對中國經濟存有信心，投資者可從中找出投資機會。

當中包括中國9月份社會消費品零售總額同比增3.3%，預期增1.6%，前值增0.5%；前三季度全國網上零售額同比增長9.7%，增速比上半年加快2.4個百分點。由上年谷內需，到今年內循環，國家政策推動下零售總額超預期，而網上零售增速更是飛快，預計雙11、感恩節、聖誕節消費狂季將至，網購相關板塊會再受追捧。

內房板塊 可作中長線部署

1至9月內地房地產開發投資同比增長5.6%，1至8月為增4.6%；1至9月商品房銷售面積同比下降1.8%，1至8月為下降3.3%；商品房銷售額同比增3.7%，1至8月為增1.6%。數據顯示開發商加快，預示對未來樓市有信心；雖然內房銷售未有實現「金九」旺季的銷情，但上月在面積和銷售額方面數字上均向好；另外上周五有指恒大管理層在投資見面會，預計中央本月底或下月初出台支持房地產發展商的政策，允許房企將短期債務轉為中長期債，可提振市場信心，在估值回調了不少的內房板塊，可作中長線部署。

惟按消費類型，餐飲行業受創嚴重，收入2.5萬億元，按年下跌23.9%，加上10月15日中國消費者協會，在《「十一」消費維權輿情分析報告》中批評餐廳處理插隊問題，在港上市的餐飲在高位有轉弱趨勢，投資者要加注意。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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