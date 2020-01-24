最強蘋果分析師：新iPhone首日預訂可達200萬

華為禁令下高端手機需求移轉

由於核心果粉偏好高端機型，加上中國市場的強勁需求及歐美購物旺季將至，iPhone 12 Pro的預購將勝於預期，來自中國市場的12 Pro需求將佔全球35%至45%。

郭明錤表示，iPhone 11減價，可能影響到iPhone 12的預購反應，目前大部分國家及地區的iPhone 12發貨時間介乎5至10天，預購需求低於預期。不過他認為，價格較高的12 Pro在中國預購需求強勁，部分由於美國針對華為的禁令，令部分高端手機需求移轉。由於12 Pro的預購表現勝於預期，大部分國家及地區的12 Pro發貨時間為2至4周。

郭明錤預計，iPhone 12與12 Pro開賣後首周末銷量為700萬至900萬部，低於11系列的1000萬至1200萬部、6S 系列的1300萬部及6系列的1000萬部。由於12 Pro的初期供應不足，限制了首周末的銷量。

mini及Max預購反應料稍遜

他又預期，下月初才開始預購的iPhone 12 mini及12 Pro Max的首周末預購訂單，將低於iPhone 12與12 Pro。他預估在10至12月季度，12 mini、12、12 Pro與12 Pro Max的出貨量佔比，將分別為10%至15%、30%至35%、30%至35%與15%至20%。由於12 mini不支援雙SIM卡及屏幕較小，預期在中國市場需求較低。

（綜合報道）

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