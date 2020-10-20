鮑威爾：數碼貨幣做得對 較做第一重要

防範非法活動 保護用戶私隱

鮑威爾表示，央行推出數碼貨幣有一定的難度，例如要保護其免受網絡攻擊或成為欺詐工具，在防範非法活動之際，也要保護用戶的私隱及安全。此外，央行也要研究其對貨幣政策及金融穩定的影響。聯儲局以往對數碼貨幣態度審慎，全面研究其可行性是重大的方向轉變。鮑威爾稱，全球約80％的央行正研究發行數碼貨幣。瑞典2017年就啟動了數碼瑞典克朗的項目，並為此發布了兩份報告。加拿大央行也啟動了正式的研究項目。日本央行本月初亦表示，其目標是明年初步測試數碼貨幣。

瑞典3年前啟動數碼瑞典克朗

鮑威爾稱，央行發行數碼貨幣或有助改善支付系統，而這引起聯儲局的研究興趣。facebook早前研究推出虛擬貨幣Libra（天秤），促使聯儲局加快相關研究的步伐，例如與國際清算銀行（BIS）及其他央行，研究央行數碼貨幣的可行性。波士頓聯儲銀行亦正與麻省理工合作，建立和測試央行數碼貨幣。

（綜合報道）

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